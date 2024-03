Le Nutri-Score pousse les industriels à créer des aliments meilleurs pour la santé

L'ESSENTIEL Les chips, le pop-corn et les céréales françaises seraient meilleures pour la santé que les mêmes produits en Italie ou au Royaume-Uni.

D’après les auteurs d’une nouvelle étude, cela est dû au Nutri-Score qui pousse les industriels à faire attention aux ingrédients qu’ils mettent dans leurs produits.

Depuis la mise en place du Nutri-Score, les produits se seraient améliorés au fil des années, selon les scientifiques.

Les consommateurs y font de plus en plus attention… Et les industriels aussi ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue European Review of Agricultural Economics, le Nutri-Score pousse les industriels à opter pour de meilleurs ingrédients et donc une qualité nutritionnelle supérieure de leurs produits.

Moins de sucre, de sel et plus de fibres dans les produits français

Pour mesurer l’impact du Nutri-Score, les scientifiques ont étudié différents produits français ultra-transformés - comme des chips, du pop-corn ou des céréales - et les ont comparés à ceux commercialisés au Royaume-Uni ou en Italie. Dans ces deux pays, le Nutri-Score n’est pas appliqué. Ainsi, en comparaison, la composition des trois produits français étudiés par les chercheurs est meilleure pour la santé.

"Par rapport aux autres pays, il y a une réduction dans le sucre, dans le sel et dans les acides gras saturés en France, explique Chantal Julia, professeure de nutrition à l’Université Sorbonne Paris-Nord, à France Inter. Il y a eu aussi une augmentation de la part des fibres ou des protéines dans ces produits. Cela laisse entendre que c'est lié à l'introduction du Nutri-Score."

Un Nutri-Score plus sévère dans les années à venir

Autre observation : les notes des produits se sont améliorées depuis la mise en place du Nutri-Score en 2017, preuve supplémentaire de la prise en compte de ce facteur par les industriels et de l’amélioration globale de l’offre alimentaire globale.

Une tendance qui devrait s'accélérer dans les années à venir. À partir d’avril 2024, les industriels et les distributeurs auront deux ans pour appliquer le nouveau Nutri-Score et mettre leurs emballages à jour. Celui-ci devrait être plus sévère avec les aliments contenant trop de sucres (-15 points contre 10 dans l’actuel Nutri-Score) et de sel (-20 points contre 10) mais valorisera davantage ceux riches en fibres et en protéines, sauf pour celles issues de la viande rouge, dont la consommation est à limiter en raison du risque de cancer colorectal.