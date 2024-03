Hôpital : changer les «bips» stressants pour soulager les patients et les soignants

L'ESSENTIEL Chaque jour, les soignants entendent un millier de "bips" à l’hôpital.

Seulement 15 % de ces alarmes seraient réellement importantes.

Une nouvelle étude propose de remplacer ces "bips" par une mélodie.

À l'hôpital, impossible de ne pas les entendre… les "bips bips" des machines, surtout dans les services de réanimation ou les unités de soins intensifs. Ces sons alarment les professionnels de santé en cas de problème et retentissent ainsi sans arrêt, ce qui peut être très stressant pour les soignants et les patients.

Des sons plus mélodieux et moins stressant qui ne sont pas plus difficiles à comprendre

Pour remédier à ce problème, une étude propose de changer les "bips bips” des machines par une mélodie de trois instruments, dont chacun représente une fonction vitale :

Corde de basse pour la fréquence cardiaque

Guitare pour la saturation en oxygène

Xylophone pour la pression artérielle

"Quand tout va bien, l'ensemble donnerait une musique plutôt harmonieuse, plus agréable pour le personnel au quotidien, peut-on lire sur le site de France Info. Ensuite, dès qu’une constante s’affolerait, le son de l'instrument deviendrait de plus en plus aigu, constituant par ce changement une alarme perceptible. Si l’harmonie change et qu'une disharmonie survient, c’est que quelque chose ne va pas.”

Lors de cette étude, 42 personnes ont écouté différents types d’alarmes, des classiques "bips bips” aux sons plus mélodieux. Le but des chercheurs était d’évaluer leur irritabilité. Résultats : une majorité trouvait les mélodies moins irritantes mais pas plus difficiles à comprendre, en cas de problème chez un patient.

Un milliers de "bips" par jour à l'hôpital

Le signal d’alarme reste donc le même, mais les sons écoutés seraient plus agréables pour les soignants… Ce qui pourrait changer leur quotidien. Actuellement, chaque jour, ils entendent un millier de "bips”, selon cette étude. Pourtant, d’autres travaux ont montré que seulement 15 % des alarmes seraient réellement importantes. Les tonalités des alarmes sont fixées par des normes internationales, selon France Info. Il faudrait donc que ces nouvelles mélodies soient acceptées dans celles-ci pour être mise en application dans les hôpitaux et ainsi éviter une pollution sonore importante aux soignants.