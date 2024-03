L'ESSENTIEL La créatine est un composé naturel présent en petites quantités dans certains aliments comme la viande rouge et le poisson.

La supplémentation en créatine améliore la mémoire de manière plus significative que le placebo, selon une nouvelle recherche.

Cet effet est particulièrement prononcé chez les personnes âgées de 66 à 76 ans.

Une analyse étudiant les effets des suppléments de créatine sur des humains en bonne santé a révélé que leur utilisation booste nos capacités à retenir les choses.

La recherche a été publiée dans Nutrition Reviews.

Mémoire : pourquoi étudier la créatine ?

La créatine est un composé naturel présent en petites quantités dans certains aliments comme la viande rouge et le poisson. Elle est aussi produite par l'organisme, principalement dans le foie, les reins et le pancréas.



Elle est stockée dans les muscles et sert de source d'énergie pour les activités de courte durée et de haute intensité telles que le sprint ou l'haltérophilie. De ce fait, les suppléments de créatine sont couramment utilisés par les athlètes, les culturistes et les amateurs de fitness pour améliorer leurs performances.

Curieux de savoir si la créatine pouvait avoir aussi un impact sur le cerveau, les chercheurs ont passé au crible huit études déjà réalisées sur le sujet et ont synthétisé les résultats trouvés.

La créatine a plus d’effet sur la mémoire des personnes âgées

Les résultats ont montré que la supplémentation en créatine améliorait la mémoire de manière plus significative que le placebo, et que cet effet était particulièrement prononcé chez les personnes âgées de 66 à 76 ans.

Les bénéfices de la supplémentation en créatine ont été observés indépendamment du sexe des participants ou de leur origine géographique.

Les effets observés sur la mémoire étaient également similaires quelque soit la durée de la prise de créatine (entre 5 jours et 24 semaines, en fonction des diverses études analysées par les chercheurs). De même, le dosage de la prise de créatine (de 2,2 à 20 grammes par jour) n’a pas influencé les résultats de manière significative.

Mémoire et créatine : les limites de l’étude

L'étude détaillée dans cet article contribue donc à la connaissance scientifique des effets de la supplémentation en créatine sur le fonctionnement de la mémoire. Toutefois, ses auteurs soulignent que les données incluses dans la méta-analyse ont été produites à partir d’outils d'évaluation de la mémoire très différents, ce qui limite la précision des résultats.

L'article intitulé "Effects of creatine supplementation on memory in healthy individuals : a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials" a été rédigé par Konstantinos Prokopidis, Panagiotis Giannos, Konstantinos K Triantafyllidis, Konstantinos S Kechagias, Scott C Forbes et Darren G Candow.