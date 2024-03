Un centre médico-dentaire fermé pour «manquements graves aux règles d’hygiène»

L'ESSENTIEL L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine vient d’annoncer la fermeture définitive du centre de santé Asclépiade de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, pour "manquements graves" – et répétés – "à la qualité et à la sécurité des soins".

1.174 patients étaient suivis dans le cadre de soins dentaires ou de médecine générale au moment de cette fermeture, le 22 janvier dernier. Du fait d’un risque de transmission des virus de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH, ils sont invités à se faire dépister.

C’est une première dans le département. L’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine vient d’annoncer la fermeture définitive du centre de santé Asclépiade de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, pour "manquements graves à la qualité et à la sécurité des soins". D’après un communiqué relayé par France Bleu, l’établissement a été fermé le 22 janvier dernier sur décision du directeur général de l’ARS.

Le centre de santé fermé pour manquements répétés aux règles d’hygiène

Le 11 décembre 2023, une équipe composée d’inspecteurs, de médecins et de pharmaciens avaient constaté, lors d’inspections réalisées dans ses locaux, "divers manquements graves aux règles d’hygiène [...] mettant en cause la qualité et la sécurité des soins". Une première suspension "immédiate et totale" de l’activité du centre avait été ordonnée le 28 décembre. Alors que l’établissement disposait de 15 jours pour remédier aux infractions, une contre-visite menée mi-janvier avait finalement constaté que "le risque infectieux était toujours prégnant" et que "la sécurité des patients n’était plus garantie". Une semaine plus tard, le centre a été définitivement fermé.

L’ARS indique que 1.174 patients étaient suivis dans le cadre de soins dentaires ou de médecine générale au moment de cette fermeture. L’Assurance Maladie les a informés par courrier, et "308 patients sans médecin traitant vont faire l’objet d’une attention particulière de l’Assurance Maladie afin de garantir la continuité de leur prise en charge".

La prudence est de mise, car les manquements constatés ont pu "exposer les patients à un risque de transmission des virus de l’hépatite B, de l’hépatite C et du VIH". Bien que le risque reste "faible", les concernés sont donc invités à se faire dépister dans un laboratoire d’analyses après consultation de leur médecin traitant. Les patients n’ayant pas de médecin traitant sont appelés à se présenter au CEGIDD-CLAT de Brive ou de Tulle.

Des "règles de stérilisation" du matériel non respectées

"C'est une première en Corrèze et j'espère que ça va le rester !", affirme le docteur Jean-Marie Chaumeil, président de l'ordre des médecins en Corrèze, au micro de France Bleu Limousin. A propos du centre, le praticien évoque des "règles d'hygiène" et des "règles de stérilisation" du matériel non respectées, tout comme "des conditions d'accueil des patients pas acceptables".

Ce n’est pas la première fois que ce centre médical fait parler de lui, selon les informations de France Bleu. En septembre dernier, l'un de ses chirurgiens-dentistes avait été radié de la profession après la plainte d'un patient, ce qui avait entraîné le départ du second dentiste de l’établissement. Quant au médecin généraliste qui exerçait à l'Asclépiade, il a changé de département.