L'exposition prénatale au cannabis liée à un risque accru de TDAH et d'autisme

L'ESSENTIEL Les bébés exposés au cannabis avant leur naissance sont plus susceptibles d'être atteints de TDAH ou d'être autistes, selon une nouvelle étude.

Les résultats sont restés viables même après prise en compte de facteurs biaisant tels que la consommation de tabac et d'alcool pendant la grossesse ou d’éventuels problèmes de santé mentale de la mère.

"Nos résultats indiquent qu’il est important de mettre en œuvre de la prévention et des interventions précoces pour protéger les enfants exposés à la consommation prénatale de cannabis", concluent les auteurs de l'étude.

Les femmes qui consomment du cannabis pendant leur grossesse mettent en danger leur bébé, selon une nouvelle enquête.

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs ont parcouru les bases de données scientifiques à la recherche d'études portant sur la relation entre la consommation prénatale de cannabis et les troubles neurodéveloppementaux des nouveaux-nés, en se concentrant plus particulièrement sur le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et les TSA (troubles du spectre autistique).

Sur les 8.444 articles initialement trouvés, seuls 14 contenaient les données pertinentes nécessaires à leur analyse - 10 liés au TDAH et 4 à l'autisme chez l'enfant. Au final, la recherche a porté en tout sur 203.783 participants.

Cannabis, TDAH et TSA : "il est important de mettre en œuvre de la prévention"

Les résultats montrent que les enfants exposés au cannabis in utero présentaient un risque accru et statistiquement significatif de développer des symptômes de TDAH et/ou d'être diagnostiqués avec ce trouble. L'exposition prénatale au cannabis était également associée à une probabilité accrue d’apparition de symptômes de TSA chez les enfants.

Les résultats sont restés viables même après prise en compte de facteurs biaisant tels que la consommation de tabac et d'alcool pendant la grossesse ou d’éventuels problèmes de santé mentale de la mère.



"Nos résultats indiquent qu’il est important de mettre en œuvre de la prévention et des interventions précoces pour protéger les enfants exposés à la consommation prénatale de cannabis", concluent les auteurs de l'étude.

L'article intitulé "Prenatal cannabis use and the risk of attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder in offspring : A systematic review and meta-analysis", a été rédigé par Abay Woday Tadesse, Berihun Assefa Dachew, Getinet Ayano, Kim Betts et Rosa Alati.

TDAH et TSA : chiffres et définition

Les personnes ayant un TDAH présentent des difficultés de concentration, une impulsivité et une agitation pendant au moins 6 mois. Ces symptômes ont une répercussion importante sur la vie quotidienne, en particulier s'ils sont associés à d’autres troubles (conduite d’opposition, anxiété, dyslexie, etc.). 3,5 à 5,6 % des enfants scolarisés souffriraient de TDAH en France.



Les TSA regroupent un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites "autistes". Ils se caractérisent notamment par des dysfonctionnements dans la communication, les comportements et les activités. Les TSA représentent entre 0,2 % et 0,9 % des naissances, soit environ 7.500 bébés chaque année.

Pourquoi consomme-t-on du cannabis ?

Très courant en France, le cannabis est une plante qui contient des composés psychoactifs, principalement du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD). Il peut être consommé sous différentes formes, notamment en fumant des feuilles et des fleurs séchées, en l'ingérant dans des produits comestibles, en utilisant des huiles ou encore en le vaporisant.

Le cannabis est utilisé à des fins récréatives pour ses effets relaxants et euphorisants, et à des fins thérapeutiques pour soulager des symptômes tels que les douleurs chroniques, l'anxiété et les nausées. Le statut juridique du cannabis varie considérablement d'un pays à l'autre, certains autorisant son utilisation à des fins médicales et/ou récréatives, tandis que d'autres l'interdisent totalement.