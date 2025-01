Cancer du pancréas : un médicament utilisé en cardiologie pourrait le soigner

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont découvert que la perhexiline, un médicament utilisé en cardiologie, pourrait agir contre le cancer du pancréas.

Associé à une chimiothérapie, ce traitement élimine la tumeur.

Cette découverte laisse espérer une nouvelle approche thérapeutique pour traiter l'un des cancers les plus agressifs.

Des chercheurs ont récemment fait une découverte prometteuse dans la lutte contre le cancer du pancréas. Selon des travaux publiés dans la revue iScience, des essais précliniques ont montré les résultats encourageants de l'utilisation de la perhexiline, un médicament utilisé actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande pour traiter une pathologie cardiaque spécifique.

Des résultats impressionnants lors des essais précliniques

Les scientifiques ont mené des expériences sur des souris xénogreffées et ont constaté que la combinaison de la perhexiline avec une chimiothérapie conduisait à une élimination complète de la tumeur responsable du cancer du pancréas.

Perhexiline et chimiothérapie en synergie

Les chercheurs ont découvert que la perhexiline et la chimiothérapie agissent en synergie pour produire un effet anti-tumoral. Ils pensent que cette combinaison induit un stress énergétique et oxydatif au sein de la tumeur, conduisant à sa complète destruction. Néanmoins, les mécanismes exacts de cette action bénéfique doivent encore être précisés par d'autres recherches.

Les résultats des essais précliniques utilisant la perhexiline pour traiter le cancer du pancréas sont encourageants et offrent de nouvelles possibilités dans la lutte contre cette maladie difficile à traiter. Cette découverte suscite également l'espoir d'améliorer le taux de survie et la qualité de vie des patients souffrant d'un cancer du pancréas.

Cancer du pancréas : un traitement difficile

Le cancer du pancréas est l'un des cancers parmi les plus agressifs et les plus difficiles à traiter. Le diagnostic est souvent posé à un stade avancé, ce qui limite considérablement les options thérapeutiques. Les traitements habituels, comme la chimiothérapie, ont une efficacité limitée, la découverte de nouvelles approches thérapeutiques est d'autant plus cruciale.