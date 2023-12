Et si l’emplacement d’une chaise pouvait améliorer la relation médecin-patient ?

L'ESSENTIEL Dans le cadre de l’étude, plus de six fois sur dix, les médecins se sont assis lorsque la chaise est placée à moins d'un mètre du lit du patient.

Seulement 7 % des professionnels de santé l’ont fait quand la chaise était le long du mur ou dans un coin de la chambre.

Les malades ont jugé que les praticiens qui se sont assis étaient plus empathiques et plus compétents.

Avoir une vue sur la fenêtre, être proche d’un poste de soins infirmiers, bénéficier d'une chambre pour soi… Lors d’une hospitalisation, certaines caractéristiques peuvent changer beaucoup de choses pour un patient et son état de santé. Dans une récente étude, des scientifiques de l’université du Texas (États-Unis) ont montré que la position d’une chaise dans une chambre d’hôpital jouait un rôle sur la relation entre le malade et le praticien.

Hôpital : la chaise est soit placée dans un coin de la chambre ou près du lit

Avant de parvenir à cette découverte, les chercheurs ont évalué l'effet de l'emplacement d’une chaise sur la durée pendant laquelle les médecins restent assis ou au chevet du patient lors d'une consultation et sur la satisfaction des malades. Pour les besoins des travaux, l’équipe a recruté 51 professionnels de santé fournissant des soins directs. Au cours de 125 consultations, les scientifiques ont observé et comparé deux situations.

Dans le cadre de la première situation, la chaise était située le long du mur ou dans un coin de la pièce. Dans l’autre cas, elle était placée à 0,9 mètre sur le côté du lit de la personne hospitalisée. Durant l’intervention, les patients devaient remplir un questionnaire sur leurs rencontres avec les spécialistes.

Communication, diagnostic : la présence assise du médecin change la donne pour le patient

Selon les résultats, publiés dans la revue The BMJ, 63 % des médecins se sont assis lorsque la chaise était à côté du lit, contre 7 % lorsqu’elle était peu visible. "L’emplacement de la chaise n'a pas été associé au temps passé avec le patient dans la chambre", ont précisé les auteurs.

Cependant, le fait de voir un professionnel de santé s’asseoir a permis d'obtenir des scores plus élevés en termes de satisfaction et de communication chez les malades. Dans le détail, grâce à ce geste simple, le professionnel de santé était perçu comme plus empathique et plus compétent. Installer un siège près du lit est une "intervention simple, sans coût et de faible technicité", qui devrait être réalisée dans les établissements de santé, pour aboutir à des scores de communication et de satisfaction des patients plus élevés, selon les auteurs.