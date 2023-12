Une substance dangereuse pour les enfants présente sur les balcons ?

L'ESSENTIEL Les balcons anciens sont souvent fabriqués avec du plomb.

Pour réduire le risque de saturnisme, il est important de laver régulièrement les mains et le visage des enfants.

En cas de doute sur l’ingestion de plomb, il faut contacter un professionnel de santé.

Du plomb sur les balcons. En Île-de-France, l’Agence régionale de santé alerte sur les risques liés à la présence de ce métal sur les balcons de la région. Elle serait responsable de 13 % des cas de saturnisme chez les enfants. La maladie peut "impacter le développement intellectuel, l’acuité auditive, voire provoquer des retards de croissance ou de puberté", prévient l’ARS.

Saturnisme : comment repérer le plomb ?

Cette matière toxique peut se trouver dans les éléments dits d’étanchéité (feuille de plomb laminé, couvre-joints, etc.) mais aussi sur le garde-corps (peinture anticorrosion au minium de plomb). "Si le sol du balcon est recouvert de feuilles ou plaques métalliques, il est possible qu’il soit en plomb", explique l’ARS.

Les immeubles construits avant 1949, en particulier entre 1850 et 1920, sont davantage concernés par l’utilisation du plomb. La date de construction peut être présente sur la façade de l’immeuble, sinon, la mairie ou le syndic de copropriété peuvent l’indiquer. Les diagnostics énergétiques transmis à la signature du bail ou lors de l’achat peuvent aussi stipuler cette information. "Si l’immeuble date d’avant 1949, il doit inclure un constat de risque d'exposition au plomb (CREP)."

Comment les enfants se contaminent au plomb ?

Or, en cas de présence sur un balcon, le plomb peut contaminer l’intérieur d’un appartement. "Lors de l’ouverture des porte-fenêtre, les poussières de plomb issues de l’usure du balcon se déposent sur les sols intérieurs, alerte l’agence. Les jouets et doudous sont alors contaminés par les poussières présentes sur les sols intérieurs du salon et des chambres, et l’enfant se contamine ainsi." Les enfants sont particulièrement exposés au risque de contamination car ils ont tendance à porter souvent leurs mains à leur bouche et à jouer par terre, ce qui favorise l’ingestion de poussières de plomb.

Plomb sur les balcons : que faut-il faire pour réduire le risque de contamination?

Afin de limiter le risque, l’ARS Île-de-France conseille de laver régulièrement le visage et les mains des enfants avec du savon et de se déchausser après avoir été sur le balcon. Mais il faut aussi nettoyer avec de l’eau et du détergent, ou des lingettes, toutes les choses ayant été stockées sur le balcon avant de les utiliser ou de les rentrer à l’intérieur. L’agence régionale de santé recommande aussi d’effectuer "un ménage humide des pièces donnant sur le balcon (pas d’aspirateur, sauf s’il est équipé d’un filtre haute performance) et privilégier les revêtements de sols faciles à laver dans ces pièces (éviter tapis et moquettes, vigilance sur les paniers du chat/chien)". Il est aussi possible de recouvrir le balcon temporairement avec des caillebotis ou du gazon synthétique ou bien définitivement avec une résine spéciale.

Quels sont les symptômes d’une contamination au plomb ?

L’intoxication au plomb peut passer inaperçue, car ses principaux premiers symptômes sont la fatigue, les maux de tête ou de ventre. Pour repérer la contamination, il faut réaliser une plombémie pour analyser la quantité de plomb dans le sang. D’autres examens sont ensuite recommandés en fonction du résultat. En cas de doute sur la contamination au plomb, il faut consulter un professionnel de santé.