Comment tenir ses résolutions du Nouvel An ?

La première étape pour les tenir est de définir des objectifs clairs et réalisables.

Ensuite, la planification est la clé du succès. Vous pouvez aussi renforcer votre engagement en en parlant autour de vous.

Chaque année, le passage au Nouvel An est l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Cependant nous avons tous déjà fait l’amère expérience de voir ses engagements bien intentionnés tomber dans l'oubli dès les premières semaines de janvier. Il existe pourtant des solutions pour transformer ces bonnes résolutions en aspirations et en habitudes durables.

Définir des objectifs clairs

Penser à des résolutions vagues comme perdre du poids ou être plus actif ne suffit pas à changer ses habitudes. La première étape est donc de définir des objectifs clairs et réalisables.

Il peut s'agir par exemple de se fixer l'objectif concret de « perdre 2 kilos par mois » ou de « faire 30 minutes d'exercices 3 fois par semaine ». Plus les objectifs seront clairs et plus votre plan d'action sera accessible et vous donnera une vision précise à suivre, plus vous vous y tiendrez.

Planifier et organiser

La planification est la clé du succès. En élaborant un plan détaillé pour atteindre vos objectifs, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour l'intégrer à votre routine et vous y tenir dans le temps.

Si par exemple votre résolution concerne la santé, vous pouvez planifier vos repas et organiser vos séances d'entraînement. Si vous visez une amélioration professionnelle, vous pouvez vous fixer des étapes intermédiaires en définissant des objectifs. L'utilisation d'un agenda ou d'une application de gestion du temps peut faciliter la mise en œuvre de votre plan.

Trouver du soutien et persévérer

En partageant ses résolutions avec ses amis, sa famille ou ses collègues, vous pouvez ainsi renforcer votre engagement. Le soutien social joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs. Vous pouvez trouver des partenaires de résolution qui partagent des aspirations similaires, en échangeant vos progrès et en vous encourageant mutuellement.

S'il est normal de rencontrer des obstacles, c'est surtout la façon dont vous les surmonterez qui déterminera votre réussite. Restez ainsi concentré sur vos objectifs et ajustez votre plan si nécessaire pour continuer à avancer.

En adoptant ces principes, vous maximisez vos chances de transformer vos résolutions en habitudes durables pour que cette année soit celle où vos résolutions deviennent une réalité !

En savoir plus : "Un rien peut tout changer" de James Clear.