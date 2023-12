Comment le sexe améliore votre santé

L'ESSENTIEL Faire l’amour est une activité physique dont l’effort énergétique serait plus important qu’une marche rapide à 4,8 km/h.

L’activité sexuelle renforce le système cardio-vasculaire et réduire les risques d’AVC.

Selon une étude, un tiers des hommes et 13% des femmes ont indiqué que le sexe soulageait leurs maux de tête.

Dépression, fonction cardiaque, anxiété, sommeil… Le sexe a de nombreux bienfaits sur notre santé, aussi bien mentale et physique. Et les recherches scientifiques le prouvent! Le premier argument vient d’une étude évaluant l’effort énergétique d’une relation sexuelle. Celui-ci serait plus important qu’une marche rapide à 4,8 km/h. Autrement dit, le sexe n’est pas comparable au sport, mais il s’agit bien d’une activité physique.

Le sexe est bon pour la santé du cœur

“Les bénéfices d’une activité sexuelle régulière pour le cœur sont multiples : un rapport sexuel représente un effort physique modéré comparable à la montée de 20 marches à bonne allure, explique le Pr François Carré, cardiologue au CHU de Rennes et ambassadeur de la Fédération française de cardiologie (FFC). Comme toute activité physique, il contribue à muscler le myocarde, c’est-à-dire le muscle cardiaque, ce qui permet d’éliminer les toxines de l’organisme.”

De plus, avoir des rapports sexuels de manière régulière réduit aussi le stress et le risque de dépression grâce, selon la FFC, à la libération d’une multitude d’hormones (sérotonine, dopamine et endorphine) durant l’orgasme.

Quand “la sexualité (...) est vécue dans un bien-être et un épanouissement, (...) elle va venir booster les facultés mentales, améliorer la concentration et permettre un lâcher-prise quand elle est bien vécue, explique la sexologue Magali Croset-Calisto, interrogée par Pourquoi docteur. Elle va permettre de renforcer le système cardio-vasculaire et réduire les risques d’AVC. Une étude menée en Pennsylvanie il y a quelques années a montré comment les personnes qui ont au moins 2 rapports par semaine diminuent de moitié les risques cardiaques et d’AVC.”

Sexe : un impact positif sur le sommeil et la santé

Autre avantage : les rapports sexuels pourraient contribuer à une meilleure santé et une vie plus longue chez les personnes atteintes d'hypertension, selon une étude publiée dans la revue The journal of sexual medicine. En effet, les scientifiques ont observé que les participants qui 12 à 51 rapports sexuels par an présentaient un risque de mortalité toutes causes confondues significativement plus faible que ceux qui avaient des rapports sexuels moins fréquents.

Enfin, les rapports sexuels ont aussi une vertu à court terme : diminuer les maux de tête. En effet, selon une étude publiée dans la revue Cephalalgia, dans certains cas, faire l’amour peut soulager les personnes qui souffrent de céphalées. Dans le détail, un tiers des hommes et 13% des femmes qui ont répondu au questionnaire des chercheurs ont indiqué que le sexe soulageait leurs maux de tête.

Dernier point positif : le sexe améliore le sommeil. “Ça n’est pas pour rien que l’on parle de petite mort après orgasme parce qu’elle augmente le taux d’endorphine qui favorise l’endormissement, notamment chez l’homme, indique la sexologue Magali Croset-Calisto. Elle va aussi renforcer les muscles du périnée et ainsi éviter les incontinences.”

Le sexe est donc positif pour la santé, à condition de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles (IST).