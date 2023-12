Grand âge et dépendance : quel maintien à domicile ?

L'ESSENTIEL 27,8% des personnes âgées de plus de 65 ans sont dépendantes.

Leur prise en charge nécessite soit le placement en Ehpad soit un dispositif de maintien à domicile.

Les proches-aidants sont des acteurs essentiels du maintien à domicile.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 28,7% de personnes de plus de 65 ans touchées par la dépendance, une proportion en augmentation constante notamment en raison du vieillissement de la population, la question de leur prise en charge est devenue un sujet de société majeur. Le choix se pose en termes simples : le placement de ces personnes âgées dépendantes en établissement de type Ehpad ou le maintien à domicile.

Choix difficile qui ne correspond pas toujours aux souhaits exprimés lorsque tout va bien. «Dire que l’on préfère vieillir et être accompagné chez soi, c’est souvent une réponse de personnes en bonne santé», assure le Dr Eric Kledjian, gériatre, qui, s’il confirme le faible consentement préalable au placement en établissement, relativise le sujet : «J’entends souvent dire ‘notre parent revit depuis qu’il est en Ehpad’, la qualité de vie y est souvent bonne, ce sont de vrais lieux de vie», explique-t-il.

Développer le virage domiciliaire

Cette solution répond par ailleurs aux deux limites reconnues du maintien à domicile : lorsque le patient souffre de troubles psycho-comportementaux aigus ou lorsqu’il est en situation d’isolement social avec une absence de proche-aidant.

Pourtant, en raison du nombre de places limitées et aussi coût parfois prohibitif des établissements pour personnes dépendantes, et dans le cadre d’une volonté gouvernementale de développer le virage domiciliaire, le maintien à domicile est une réponse intéressante à de nombreuses situations de perte d’autonomie. Elle repose sur un dispositif qui, avec l’appui toujours possible de l’hospitalisation à domicile lorsque l’état du patient le nécessite, rassemble les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et ceux appelés aide à domicile qui sont essentiellement des accompagnements pour le ménage, les repas et les soins de confort. Ces services bénéficient depuis juillet 2023 d’une «porte d’entrée unique» permettant une meilleure coordination.

10 millions de proches-aidants

«Le recours au SSIAD nécessite une prescription médicale et permet une bonne prise en charge de personnes dont le niveau de dépendance est modéré», explique Jérôme Ferment, responsable SSIAD pour un groupe mutualiste dans le Centre-Val de Loire. «Cela permet de mettre en place un projet co-construit, une alliance sur un projet de vie, entre le patient, son entourage et les professionnels de santé», précise le Dr Kledjian.

A une condition : la présence de proches-aidants. Un point essentiel qui concerne aujourd’hui près de 10 millions de personnes en France qui, chaque jour et à tout moment, sont aux côtés de personnes dépendantes. Des aidants qui, très souvent, souffrent autant d’épuisement que de reconnaissance et pour lesquels la création d’un statut commence seulement à se dessiner. «Ce sont les premiers soignants, il faut reconnaître le coût de ces engagements, la société leur doit quelque chose !», souligne le Dr Kledjian.

Un financement en fonction du degré de dépendance

Mais même avec cette implication des proches-aidants, cette formule qui rassemble l’accompagnement du patient par des infirmiers et les services d’aide à domicile souffre parfois d’une offre de soins qui n’est pas toujours au rendez-vous. En cause, la difficulté à trouver des infirmiers, une profession actuellement en déficit d’attractivité, et des aides à domicile, métiers souvent exercés par des indépendants. Une amélioration a été apportée en 2022 par une modification de la tarification de ces services. «On est passé d’une dotation globale pour les soins et l’aide à domicile à un financement en fonction du degré de dépendance», explique Jérôme Ferment en précisant que cela permet une meilleure adaptation des moyens consacrés au maintien à domicile.

Autre élément facilitateur pour ce maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, les innovations technologiques. «La télémédecine est quelque chose de très important qui permet d’éviter le recours aux urgences", insiste le Dr Kledjian. «Sur la télésurveillance et la téléassistance, il y a aussi des choses à faire», renchérit Jérôme Ferment en soulignant l’importance du partage du dossier du patient entre tous les professionnels intervenant dans le maintien à domicile.