Un AVC survient toutes les 5.000 grossesses en France

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont évalué pour la première fois en France l'incidence des AVC et des syndromes coronariens aigus pendant la grossesse.

Toutes les femmes âgées entre 15 et 49 ans et ayant accouché en France entre 2010 et 2018 ont été incluses dans l'analyse.

Entre 2010 et 2018, en France, 1.261 AVC et 225 SCA sont survenus dans un contexte de grossesse.

En France, un accident vasculaire cérébral survient toutes les 5.000 grossesses et un syndrome coronaire aigu toutes les 23.000, selon une nouvelle étude publiée par Santé Publique France.



"Malgré les effets potentiellement dévastateurs des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des syndromes coronaires aigus (SCA) survenant pendant la grossesse, peu d’études ont évalué le fardeau de ces pathologies en France", expliquent les chercheurs en préambule. "Notre objectif était de décrire le taux d’incidence des AVC et des SCA lors de la grossesse, le péri-partum et le post-partum, puis d’étudier les facteurs associés à la survenue de ces événements", écrivent-ils également.

AVC, syndrome coronarien aigu et grossesse : le déroulé de l'étude

Les données de leur étude sont issues de la cohorte "Conception", constituée à partir des données du "Système national des données de santé". Toutes les femmes âgées entre 15 et 49 ans et ayant accouché en France entre 2010 et 2018 ont été incluses dans l'analyse. Les données sociodémographiques, les antécédents médicaux et le type d’AVC ou de SCA ont tous été répertoriés.



"Des « modèles de Poisson » ont été utilisés pour estimer l’incidence annuelle des différents types d’AVC et de SCA. Des régressions logistiques ont permis d’étudier les facteurs associés à la survenue de ces pathologies", détaillent les scientifiques.

AVC, syndrome coronarien aigu : "l’incidence était plus élevée lors du péri-partum"

Entre 2010 et 2018, en France, 1.261 AVC et 225 SCA sont survenus dans un contexte de grossesse. Parmi les AVC, 42,9 % étaient ischémiques, 41,9 % étaient hémorragiques et 17,4 % étaient des thromboses veineuses cérébrales. L’incidence de tous les types d’AVC et de SCA était plus élevée lors du péri-partum (séjour d’accouchement) et du post-partum (de la sortie du séjour d’accouchement à 6 semaines post-partum) que lors de la grossesse (du début de la grossesse au séjour d’accouchement).



L’incidence de ces pathologies était liée à un âge plutôt avancé, mais également à un faible niveau socio-économique, avec plus de ces pathologies chez les femmes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire. "Les troubles hypertensifs de la grossesse et l’hypertension artérielle chronique, le tabac et l’obésité étaient les principaux facteurs modifiables associés aux AVC et au SCA dans notre étude", rapportent également les experts en santé publique.



"Des mesures de prévention doivent être promues plus intensément au vu des facteurs de risques cardiovasculaires modifiables impliqués dans la survenue de ces maladies cardiovasculaires chez les femmes enceintes", concluent les analystes.

Qu'est-ce qu'un AVC et un syndrome coronarien aigu ?

Un accident vasculaire cérébral (AVC), également souvent encore appelé "attaque cérébrale", survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue.



Le syndrome coronarien aigu est un terme général qui désigne toutes les situations où l'apport sanguin à une partie quelconque de votre cœur est soudainement réduit ou bloqué.