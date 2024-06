Flore intestinale : 7 aliments pour la préserver

L'ESSENTIEL Le microbiote intestinal ou "flore intestinale" est un ensemble de micro-organismes vivant dans le tube digestif.

Le microbiote intestinal peut être perturbé et entraîner des symptômes.

Certains aliments contribuent à la bonne santé de la flore intestinale.

Le microbiote intestinal, également connu sous le nom de "flore intestinale" est un ensemble de micro-organismes - principalement des bactéries - qui vivent dans notre tube digestif. Il existe plus de 400 espèces et plus de 100 billions de bactéries dans le microbiote intestinal. La flore intestinale, tout comme les intestins, joue un rôle important dans le processus de digestion.

Cependant, il arrive parfois que le microbiote soit déséquilibré, entraînant des symptômes tels que gaz, ballonnements, constipation ou diarrhée, voire une fatigue chronique, des intolérances alimentaires ou encore des infections chroniques.

Certains aliments contribuent à la bonne santé de votre une flore intestinale. On fait le point.

Les fruits rouges et les légumineuses sont riches en fibres

Les fruits rouges, notamment les framboises, sont riches en fibres, ce qui favorise une fonction intestinale saine et réduit le risque de constipation.

Les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) sont également essentielles à une flore intestinale de bonne qualité car elles fournissent les fibres dont le microbiote a besoin pour fonctionner correctement, elles nourrissent les bonnes bactéries.

Les yaourts, la choucroute, les olives noires et rouges contiennent de nombreux probiotiques

Les yaourts ont un effet probiotique, bon pour le système immunitaire intestinal. Un yaourt contient 10 millions de bactéries vivantes par gramme. Vous pouvez également boire du kéfir, riche en bactéries et levures.

De même, la choucroute crue contient des bactéries lactiques, qui sont des probiotiques. Elles permettent de régénérer la flore intestinale et de renforcer les défenses immunitaires.

Il en va de même pour les olives noires et rouges, riches en probiotiques.

La banane, riche en fructo-oligosaccharides

Aliment du sportif, la banane est riche en fructo-oligosaccharides (FOS) qui stimule le microbiote intestinal. Elle participe au développement des probiotiques.

Le miso, riche en bonnes bactéries

Consommer du miso, un aliment japonais traditionnel sous forme de pâte fermentée, contribue également à la santé de la flore intestinale. Il favorise la digestion et diminue les gaz. De plus, le miso est un puissant anti-oxydant qui aide à réduire le risque de cancer.