Cancer : l'ADN «poubelle» joue un rôle clé dans la réponse immunitaire

L'ESSENTIEL L'ADN non codant, parfois surnommé ADN "poubelle" (junk DNA en anglais), désigne l'ensemble des séquences du génome qui ne sont pas traduites en protéines. Ce sont ces "éléments transposables" qui se répètent dans le génome hôte de manière dispersée.

Les chercheurs ont découvert que l’expression de certains éléments transposables change totalement au cours du phénomène dit "d’épuisement" de certaines cellules du système immunitaire (les lymphocytes T) qui survient dans les cancers.

Cette étude ouvre la voie à de nouvelles thérapies contre le cancer. On pourrait par exemple, selon les chercheurs, augmenter l’expression de ces éléments transposables "afin de conserver la capacité des lymphocytes T à tuer les cellules tumorales"

L’ADN non codant, surnommé ADN poubelle, désigne l'ensemble des séquences du génome qui ne sont pas traduites en protéines. Bien qu’il ait longtemps été considéré inutile par la science, des chercheurs de l’Institut Curie, du CNRS et de l’Inserm viennent de révéler que ces "éléments transposables" du génome joueraient en réalité un rôle clé dans un contexte immunitaire. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Science Immunology.

"Le génome humain est constitué de 2 à 4 % de gènes et de 40 à 50 % d’éléments transposables, rappelle dans un communiqué le Dr Christel Goudot, ingénieure spécialisée en bio-informatique et co-autrice de l’étude. Un pan entier du génome qui a longtemps été ignoré ! Depuis peu, l’avènement des méthodes de séquençage a montré que ces éléments [...] jouent un rôle dans la régulation et l’expression des gènes. C’est pourquoi nous nous intéressons autant à eux."

Le rôle des éléments transposables dans le contexte d’immunité tumorale

L’équipe de recherche est partie d’une observation. En cas de virus ou de tumeur, les lymphocytes T, dont la fonction est de détruire les cellules infectées, sont soumis à une telle "stimulation prolongée" qu’ils finissent par être "épuisés" au cours du temps, ce qui les rend inefficaces. Mais tous les lymphocytes T ne sont pas aussi "épuisés" les uns que les autres, explique le Dr Christel Goudot : "Certains qualifiés de 'progéniteurs' ont conservé une certaine capacité à tuer les cellules cancéreuses, ce qui est moins le cas pour d’autres lymphocytes T dits 'terminaux'."

C’est pour comprendre cette distinction entre ces deux catégories de cellules "épuisées" que les chercheurs ont étudié le rôle de l’ADN poubelle, des éléments transposables, dans le contexte d’immunité tumorale. Ils se sont appuyés sur des données séquencés à partir d’échantillons de tissus ou de cellules uniques, issues de la littérature scientifique des cinq dernières années, afin d’étudier les ARN messagers produits lors de la transcription du génome.

Conserver la capacité des lymphocytes T à tuer les cellules cancéreuses

Résultat, l’équipe a constaté que certains "éléments transposables étai[ent] réprimé[s] dans les lymphocytes T épuisés terminaux, alors qu’ils ne l’étaient pas dans les lymphocytes T progéniteurs" (encore capables de détruire les cellules cancéreuses). "Cette régulation [est] assurée par un facteur de transcription (Fli-1) impliqué dans la progression du lymphocyte T progéniteur en lymphocyte T terminal", ajoute le Dr Christel Goudot.

Cette étude ouvre la voie à de nouvelles perspectives en immunothérapie face aux cancers. On pourrait par exemple, selon la scientifique, augmenter l’expression de ces éléments transposables "afin de conserver la capacité des lymphocytes T à tuer les cellules tumorales", ou encore "utiliser ces éléments transposables comme biomarqueurs chez les patients atteints de cancer".