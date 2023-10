Comment gérer la peur de la rechute après un cancer ?

L'ESSENTIEL L'angoisse de la rechute peut accompagner la personne qui a survécu à un cancer tout au long de sa vie.

Pour gérer cette peur, il est essentiel d'avoir un bon soutien médical et familial.

Il est également crucial d'améliorer sa qualité de vie après la maladie.

Survivre à une maladie grave comme le cancer, confronte à une réalité : la peur de la rechute. Cette angoisse persistante peut accompagner la personne tout au long de sa vie, même quand les contrôles médicaux montrent des résultats positifs. Cependant, avec un bon soutien médical, familial et professionnel, il est possible de mieux la gérer.

Les racines de la peur de la rechute

Les racines de la peur de la rechute après un cancer sont multiples et sont souvent en lien avec une perte de contrôle sur son propre corps. Les traumatismes physiques et émotionnels découlant des traitements, associés à l'incertitude quant à l'avenir, laissent des cicatrices physiques et psychologiques qui peuvent persister bien après la rémission.

Bien que le taux de survie ait augmenté au fur et à mesure des années, la crainte de la douleur et de la perte de la "normalité" peut rendre tout signe suspect de rechute particulièrement éprouvant. Les visites médicales de suivi, bien que nécessaires, sont également des rappels constants de cette incertitude. Chaque rendez-vous est une occasion de s'inquiéter des résultats et de la possibilité d'une rechute.

Comment faire face à sa peur ?

Apprendre à gérer sa peur de la rechute est cruciale pour améliorer sa qualité de vie après un cancer, il est important de :

• Suivre les conseils médicaux : avoir confiance en son médecin spécialiste en charge du suivi, ainsi que dans ses recommandations et les examens permet d’éviter l'autodiagnostic et l'autotraitement et évite d’alimenter l’incertitude et l’anxiété.

• Éviter les opinions non expertes : les proches, bien qu'attentionnés, peuvent souvent intensifier les craintes avec leurs propres opinions et expériences. Il est préférable de se tourner vers des professionnels de la santé pour obtenir des informations fiables.

• Exprimer et accepter ses émotions : vivre les émotions liées à la peur de la rechute est essentiel. Les partager avec un thérapeute ou un groupe de soutien peut aider à les comprendre et à les gérer plus efficacement.

Le recours à un professionnel de la santé mentale est souvent nécessaire pour surmonter le syndrome de la peur de la rechute.

En savoir plus : "L'après-cancer, tout un programme !: Témoignages, accompagnement et solutions pratiques" de Gersende Bargine et Philippe Gourdin.