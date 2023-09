Lucas serait le premier enfant au monde à avoir vaincu un cancer incurable

L'ESSENTIEL Un enfant de 12 ans a réussi à vaincre un cancer pédiatrique très agressif, un gliome infiltrant du tronc cérébral.

Depuis un an, il vit sans traitement et va bien.

En France, 50 enfants sont concernés chaque année par cette maladie.

C’est une première dans le monde. Lucas, un enfant de 12 ans, a réussi à vaincre un cancer pédiatrique très agressif, un gliome infiltrant du tronc cérébral.

Pendant 5 ans, l’organisme de l’enfant élimine le cancer

Lucas a été suivi à l’Institut Gustave Roussy, dans le Val-de-Marne, et inclus dans un essai clinique appelé BIOMEDE. Dans celui-ci, le traitement des patients est adapté en fonction du séquençage de l’ADN des tumeurs est réalisé sur la biopsie faite au diagnostic.

Progressivement, l’organisme de Lucas élimine la maladie. Au bout de cinq ans de suivi, les médecins décident donc d’arrêter le traitement… Résultat : depuis un an, le jeune homme vit sans et va bien.

"On pense que Lucas a eu une forme particulière de la maladie, explique son médecin Jacques Grill au Parisien. On doit comprendre quoi et pourquoi pour réussir à reproduire médicalement chez d’autres patients ce qui s’est passé naturellement chez lui. Ça, ce serait formidable".

Un cancer pédiatrique au pronostic très sombre

Près de 50 enfants sont concernés chaque année par un gliome infiltrant du tronc cérébral, selon l’Institut Gustave Roussy. Cette tumeur cérébrale est très agressive et le pronostic vital est généralement très mauvais pour les patients qui en sont atteints. "On aimerait tellement que ça serve, que Lucas ne soit pas l’exception", explique son père.

En septembre 2022, un nouvel essai clinique, BIOMEDE 2.0, a été lancé. Son but est de comparer un nouveau médicament à l’évérolimus, une thérapie ciblée considérée comme le meilleur traitement qui existe actuellement.

“BIOMEDE 2.0 permettra de prouver si l’ONC201 [le nouveau traitement] apporte un bénéfice en termes de contrôle de la maladie, et, potentiellement, son enregistrement comme première thérapie spécifique de cette tumeur”, conclut Jacques Grill dans un communiqué.