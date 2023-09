L’ovariectomie est associée à un vieillissement prématuré et à des maladies chroniques

L'ESSENTIEL Sur 274 femmes ayant effectuée une ovariectomie bilatérale, 161 patientes avaient moins de 46 ans au moment de la chirurgie, tandis que 113 avaient entre 46 et 49 ans.

Les patientes ayant subi une ablation des ovaires entre 46 et 49 ans avaient plus de risque de souffrir d’arthrite, d’asthme, d’apnée du sommeil et de fractures osseuses.

Elles présentaient également une réduction des performances lors d'un test de marche de 6 minutes.

Kyste, grossesse extra-utérine, tumeur, endométriose... Face à ces différentes pathologies, une ovariectomie peut être recommandée. Cette opération, qui est pratiquée sous anesthésie générale à l'hôpital, consiste à retirer un ou les deux ovaires. Une récente étude a révélé que cette intervention chirurgicale pouvait entraîner un vieillissement prématuré et la survenue de maladies chroniques.

Ovariectomie : 274 femmes ayant subi une ablation des deux ovaires ont été suivies

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques de la Mayo Clinic ont examiné les effets à long terme de l'ovariectomie bilatérale, effectuée avant la ménopause, sur la fonction physique et cognitive et sur le risque de maladies chroniques. Pour les besoins des recherches, ils ont recruté 274 femmes ayant subi une ovariectomie bilatérale pré-ménopausique avec ou sans hystérectomie. Parmi elles, 161 patientes avaient moins de 46 ans au moment de la chirurgie, tandis que 113 avaient entre 46 et 49 ans. Ensuite, l’équipe a évalué les affections chroniques grâce aux dossiers médicaux des patientes. Elle a également effectué des tests neurocognitifs pour évaluer leurs fonctions cognitives. Par ailleurs, la fonction physique a été mesurée en termes de force et de mobilité.

Arthrite, asthme, apnée du sommeil : plus de risques chez les femmes opérées entre 46 et 49 ans

Les résultats, parus dans la revue Menopause, ont montré que les femmes ayant subi une ovariectomie entre 46 et 49 ans présentaient un risque accru de développer certaines maladies chroniques. Parmi ces pathologies, on retrouve l'arthrite, l'asthme, l'apnée du sommeil et les fractures osseuses. De plus, lors d'un test de marche de six minutes, ces femmes marchaient sur une distance moyenne plus courte que les autres participantes. Cela indique une altération de la fonction physique après l'ovariectomie. "Il n'y avait pas de différences significatives de l'état cognitif des femmes ayant subi une ablation des ovaires par rapport aux personnes témoins", ont précisé les chercheurs.

"Ces travaux soulignent les effets négatifs potentiels à long terme de l'ovariectomie bilatérale avant la ménopause et sont importants pour les femmes présentant un risque moyen de cancer de l'ovaire lorsqu'elles évaluent les risques et les avantages de l'ovariectomie bilatérale avec ou sans hystérectomie avant la ménopause", a conclu Stephanie Faubion, auteur de l’étude.