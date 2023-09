Superbactéries : découverte de gènes responsables de la résistance aux antibiotiques

L'ESSENTIEL La souche de staphylocoque la plus fréquente est le staphylocoque doré.

Il est possible que le staphylocoque doré devienne antibiorésistant.

Des gènes spécifiques seraient responsables de la résistance aux antibiotiques du staphylocoque doré, selon une récente étude australienne.

Près de 30 à 50 % de la population générale est porteur sain d’un staphylocoque, indique l’Institut Pasteur. Les staphylocoques regroupent un ensemble de bactéries, qui peuvent provoquer des infections variées et des degrés de gravité différents.

Pourquoi le staphylocoque doré peut-il être résistant aux antibiotiques ?

Le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) est la souche de staphylocoque la plus fréquemment rencontrée. Cette bactérie peut induire différentes pathologies allant de légères infections cutanées à des infections aiguës du sang et des organes internes. De plus, le staphylocoque doré est en mesure de devenir résistant aux antibiotiques, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des patients.

Des chercheurs de l'Institut Peter Doherty des maladies infectieuses et immunitaires (Australie) ont récemment analysé les profils génétiques de plus de 1.300 souches de staphylocoques dorés. Le génome de ce panel de bactéries a donc été analysé, pour identifier les mutations, qui apparaissent le plus souvent dans les souches présentant une certaine caractéristique comme la résistance aux antibiotiques. Ces travaux ont été publiés dans la revue Cell Reports.

Staphylocoque doré : des gènes spécifiques associés à l’antibiorésistance

Au cours de l’étude, les scientifiques ont combiné ces données avec des informations sur les patients et les antibiotiques. Ils ont découvert que des gènes spécifiques sont liés à la résistance aux antibiotiques, ainsi qu'à la capacité de la bactérie à persister dans le sang, échappant ainsi aux antibiotiques et au système immunitaire.

"À notre connaissance, c'est l'une des premières fois que la méthode que nous avons utilisée, appelée étude d'association à l'échelle du génome (GWAS), a été appliquée pour étudier le rôle des génomes bactériens, des facteurs de l'hôte et des antibiotiques dans l'évolution de la septicémie staphylococcique", a souligné le Dr Stefano Giulieri, auteur principal de l’étude et clinicien-chercheur à l'Institut Doherty de l'université de Melbourne. Avant d’ajouter : "Notre étude a permis de mieux comprendre la dynamique génétique complexe qui sous-tend les infections graves à staphylocoque doré. Elle met en évidence le potentiel de la combinaison du séquençage du génome entier des bactéries, des données cliniques et de la génomique statistique sophistiquée pour découvrir des facteurs bactériens cliniquement pertinents qui influencent les résultats de l’infection."