Les enfants difficiles ont tendance à manger moins bien à l'âge adulte

L'ESSENTIEL Un enfant sur deux est difficile à l'égard de la nourriture.

Cela peut avoir des conséquences à l'âge adulte, notamment concernant la qualité de l'alimentation et le surpoids.

Le surpoids est problématique en termes de santé, car il se cumule souvent avec de nombreuses autres pathologies.

Une nouvelle étude menée aux Pays-Bas a révélé que les enfants qui font la fine bouche ont tendance à manger moins sainement à l'âge adulte.

Alimentation : un enfant sur deux est difficile

Comme près d'un enfant sur deux est difficile à l'égard de la nourriture, des chercheurs ont voulu savoir si cela avait des conséquences sur leur alimentation une fois majeur. Ils ont donc mené une nouvelle étude qui s'est appuyée sur les données de la KOALA Birth Cohort Study. La cohorte comprenait 2.768 femmes du sud-est des Pays-Bas et leur progéniture.

Les données utilisées dans la présente recherche datent de 2007. Lorsque leurs enfants étaient âgés de 4 à 5 ans, leur mère ont répondu à des questions afin d'évaluer leur rapport à l'alimentation. Plus tard, en 2021, les mêmes enfants âgés d'environ 18 ans ont renseigné ce qu'ils avaient l'habitude de manger, leur poids et leur taille.

Etre difficile pendant l'enfance associé à une alimentation moins saine à l'âge adulte

Bilan : les enfants qui faisaient la fine bouche à l'âge de 4-5 ans consommaient moins souvent des fruits, des légumes crus et cuits, du poisson et des produits laitiers 14 ans plus tard. En revanche, aucune association n'a été trouvée entre la difficulté à manger petit et la consommation de boissons sucrées, de snacks, de viande ou d'œufs à 18 ans et plus.

Les jeunes adultes les moins difficiles étant enfants avaient également des indices de masse corporelle davantage dans la norme que les autres.

"Le fait d'être difficile pendant l'enfance est associé à des fréquences de consommation plus faibles de divers aliments sains chez les jeunes adultes. Il est donc recommandé d'accorder une attention particulière à ce type de souci infantile", concluent les auteurs de l'étude, dont les résultats ont été publiés dans le journal scientifique Appetite.

Alimentation, surpoids, obésité et maladies

En 2020, près d’un Français sur deux (47,3%) était en situation de surpoids ou d’obésité, selon les chiffres d’une nouvelle enquête Odoxa pour La ligue contre l'obésité.

Le surpoids est problématique en termes de santé, car il se cumule souvent avec de nombreuses autres maladies (18, potentiellement). L’hypertension artérielle et les pathologies cardiovasculaires sont ainsi deux fois plus répandues chez les personnes obèses qu’en population générale. Pour le diabète, le rapport est même de 1 à 3.