Alzheimer : une mutation génétique liée à la maladie augmenterait la fertilité féminine

L'ESSENTIEL L’allèle Apolipoprotéine-ε4 (APOE-ε4) serait impliqué dans la formation de plaques de protéines dans le cerveau, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer.

Chez les Tsimané, une ethnie amérindienne, les femmes porteuses de cette mutation génétique présentaient un nombre de naissances plus élevé.

Les participantes ayant l’allèle APOE-ε4 avaient tendance à se reproduire presque un an plus tôt que les autres et avaient des intervalles plus courts entre les naissances.

L’allèle Apolipoprotéine-ε4 (APOE-ε4) est une mutation génétique associée à un risque accru de diverses affections chez les populations vieillissantes, notamment la maladie d'Alzheimer et les pathologies cardiovasculaires. Malgré ces effets nocifs à des âges plus avancés, cet allèle reste répandu chez environ 20 % de la population humaine. Récemment, des chercheurs de l’université d'État de l'Arizona (États-Unis) ont révélé que cette mutation génétique était liée à une fertilité accrue chez les femmes amazoniennes.

Un nombre de naissances plus élevé chez les femmes porteuses de l'APOE-ε4

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances. Dans le cadre de ces travaux, ils ont évalué l'impact de l'APOE-ε4 sur la fertilité et ses déterminants immédiats (l’âge à la première reproduction, les intervalles entre les naissances) chez les Tsimané, une ethnie amérindienne qui vit en tant que chasseurs-cueilleurs-horticulteurs dans la forêt amazonienne. Les recherches ont porté sur 795 femmes âgées de 13 à 90 ans, parmi lesquelles environ 20 % étaient porteuses de l'allèle APOE-ε4.

D’après les résultats, les participantes faisant parti de cette ethnie amérindienne et ayant l'allèle APOE-ε4 présentaient un nombre de naissances plus élevé. Les femmes avec au moins une mutation génétique ont eu entre 0,3 et 0,5 enfants de plus que les volontaires sans l'allèle APOE-ε4. En outre, les patientes possédant deux allèles APOE-ε4 ont donné naissance à 1,4 à 2,1 enfants supplémentaires. Selon les auteurs, ces dernières avaient tendance à commencer à se reproduire et faire des enfants plus tôt et à avoir des intervalles plus courts entre les naissances.

L’allèle n'a pas été éliminé par la sélection naturelle en raison de cet effet sur la fertilité

La hausse de la fertilité observée chez les femmes porteuses de l'allèle APOE-ε4 peut expliquer pourquoi cette mutation génétique n'a pas été éliminée par la sélection naturelle, malgré ses effets négatifs sur la santé. En effet, la capacité d'avoir davantage d'enfants peut compenser les risques de maladies chroniques liées au vieillissement associés à cet allèle. Cette découverte met en évidence l'importance de comprendre les mécanismes génétiques qui influencent la fertilité et la manière dont ils peuvent interagir avec d'autres aspects de la santé.