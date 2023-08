Comment soigner un coup de soleil sur les lèvres ?

L'ESSENTIEL Il est possible d’attraper des coups de soleil partout sur le corps.

Pour s’en prémunir il faut éviter de s’exposer aux heures les plus chaudes et toujours appliquer de la crème solaire sur tout le corps.

En cas de coup de soleil, la peau ne doit plus être exposée pendant plusieurs jours.

Beaucoup de vacanciers choisissent une destination avec du soleil, de la chaleur, parfois même la mer pour le mois d’août. Mais avant d’en profiter et de s’exposer au soleil, il est très important de mettre de la crème pour protéger sa peau… Et il faut en mettre sur tout le corps car les coups de soleil peuvent frapper partout.

Un coup de soleil sur les lèvres, c’est possible !

Les lèvres font partie des zones auxquelles on ne pense pas toujours et pourtant… "Il est tout à fait possible d'attraper un coup de soleil sur les lèvres car elles sont tout autant exposées que le reste du visage, explique le Dr Paul Dupont, au Journal des femmes. La peau qui s'y trouve est beaucoup plus fine, elle contient très peu de mélanine et est donc plus sensible".

Pour bien protéger cette zone, il existe des baumes à lèvres avec un indice de protection solaire, aussi appelé facteur de protection solaire (FPS)). Selon l’Assurance maladie, le FPS “indique la quantité de soleil qu'il faudrait recevoir pour attraper un coup de soleil après avoir appliqué le produit. Par exemple, une crème solaire de coefficient 30 indique que l'application de la crème multiplie par 30 la dose d'UVB nécessaire pour provoquer un coup de soleil.”

Bien hydrater ses lèvres en cas de coup de soleil

Mais quand le coup de soleil a frappé sur cette zone du visage, que faire ? Il faut hydrater au maximum. Un pharmacien pourra vous indiquer le produit le plus adapté. Vous pouvez aussi mettre de la biafine, un médicament pour traiter les brûlures. Mais il y a différents types de gravités et donc de posologies, selon le Vidal : “Brûlure du 1er degré : appliquer une couche épaisse sur la zone à traiter, 2 à 4 fois par jour. Brûlure du 2e degré : appliquer une couche épaisse ; attendre que l'émulsion soit absorbée par la peau et renouveler les applications tant qu'il ne reste pas un excédent d'émulsion. La dernière application peut être recouverte d'une compresse humide.” L’Assurance maladie rappelle que “les zones brûlées ne doivent surtout pas être ré-exposées dans les jours qui suivent le coup de soleil car elles sont fragilisées.”

La crème solaire est donc un élément incontournable des vacances au soleil. Elle permet de limiter les risques de cancer de la peau. En 2020, il y a eu 1,5 millions de nouveaux cas de cette maladie et 120.000 décès, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En France, il est recommandé d’éviter de s’exposer au soleil entre 12 et 16 heures, moment auquel les rayons sont les plus dangereux. Mais, même en dehors de cette plage horaire, l’Assurance maladie recommande d’appliquer une couche épaisse de crème 30 minutes avant l’exposition et de renouveler l’application toutes les deux heures.