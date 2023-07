Psychiatrie : qu'est-ce qu'un trouble dissociatif de l’identité ?

L'ESSENTIEL Le trouble dissociatif de l’identité se caractérise par le fait d’avoir plusieurs personnalités.

Près de 90 % des personnes atteintes de ce trouble ont été sévèrement maltraitées ou négligées durant l’enfance.

La prise en charge principale repose sur le suivi d’une psychothérapie.

1,5 % des personnes sont atteintes du trouble dissociatif de l’identité au cours d’une année donnée, selon les résultats d’une étude rapportés par le Manuel MSD. Un cas a particulièrement été médiatisé, celui de Jennifer Haynes. Cette femme a été victime de graves violences de la part de son père. Pour survivre, elle a créé 2.500 personnalités différentes selon la BBC. Lors de son procès, en 2019, la justice australienne l’a autorisé à témoigner au nom de six de ses personnalités.

Différentes personnalités chez les personnes atteintes de ce trouble

“Dans le trouble dissociatif de l’identité, autrefois appelé trouble de personnalité multiple, deux ou plusieurs identités prennent tour à tour le contrôle d’une même personne, peut-on lire sur le site du Manuel MSD. Par ailleurs, la personne ne se souvient pas d’informations qui sont normalement faciles à retenir, comme des événements de tous les jours, des informations personnelles importantes et/ou des événements traumatiques ou stressants.”

Quelles en sont les causes ? Le plus souvent, il vient d’un stress ou d’un traumatisme intense au cours de l’enfance. “Aux États-Unis, au Canada, et en Europe, près de 90 % des personnes atteintes de ce trouble ont été sévèrement maltraitées (physiquement, sexuellement ou émotionnellement) ou négligées durant l’enfance”, explique le Manuel MSD. Une perte précoce - comme la mort d’un parent lorsque l’enfant est jeune -, une maladie grave ou des événements traumatisants peuvent aussi expliquer le développement de ce trouble.

Des problèmes de mémoire

Concrètement, la personne atteinte a donc plusieurs identités. Il faut distinguer les formes avec possession - ce qui signifie que la personne agit de façon différente en fonction de la personnalité qui prend possession d’elle -, des cas sans possession, plus légères. Pour ce dernier, les patients ont des changements de pensée, d’humeurs, d’attitude ou d’opinion instantanés. Mais il est plus difficile de distinguer de véritables personnalités.

En ce qui concerne l’amnésie, autre symptôme du trouble dissociatif de l’identité, les oublis concernent des événements personnels passés, actuels ou encore un sentiment d’absence par moment. À titre d’exemple, les patients peuvent ne pas se souvenir d’objets personnels ou de choses qu’ils ont eux-mêmes écrites.

Enfin, le trouble dissociatif de l’identité peut aussi être à l’origine d’hallucinations, de douleurs et de céphalées sévères. Néanmoins, ce trouble peut être traité par le suivi d’une psychothérapie, souvent longue et difficile pour les personnes atteintes.