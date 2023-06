Fibrillation atriale : des doses de vitamine D élevées réduisent les risques

L'ESSENTIEL La fibrillation atriale est l'arythmie la plus fréquente, dont le risque augmente avec l'âge, et qui est associée à un risque accru d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque et de mortalité.

L'étude montre que la prise de doses de vitamine D supérieures aux recommandations pendant cinq ans a réduit le risque de fibrillation atriale chez les personnes âgées.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre cet effet protecteur.

La fibrillation atriale est l'arythmie la plus fréquente. Cette condition qui se caractérise par des battements de coeur irréguliers et rapides, est associée à un risque accru d'accident vasculaire cérébral, d'insuffisance cardiaque et de mortalité. Des chercheurs de l'University of Eastern Finland viennent de mettre en lumière un potentiel moyen de prévenir cette maladie cardiaque : prendre des doses élevées de vitamine D.

Vitamine D : une baisse des risques de fibrillation auriculaire allant jusqu'à 32 %

L'étude a suivi 2.495 participants âgés, dont des hommes de 60 ans ou plus et des femmes de 65 ans ou plus. Ces participants ont été répartis en trois groupes : un groupe placebo et deux groupes prenant des doses de vitamine D 3 supérieures aux recommandations de 20 microgrammes. L'un avait un supplément de 40 microgrammes (1.600 UI) par jour, tandis que l'autre recevait un supplément de 80 microgrammes (3.200 UI) par jour.

Les chercheurs ont analysé les données médicales recueillies après cinq ans de suivi. Ils ont découvert que le risque de fibrillation atriale était inférieur de 27 % dans le groupe prenant quotidiennement 40 microgrammes de vitamine D et de 32 % inférieur dans le groupe ayant 80 microgrammes par rapport au groupe placebo.

Vitamine D et santé cardiaque : des recherches supplémentaires nécessaires

Bien que cette étude apporte des résultats prometteurs, les scientifiques soulignent dans leur communiqué que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Il est important, selon eux, de comprendre les mécanismes sous-jacents de l'effet protecteur de la vitamine D contre la fibrillation atriale.

De plus, d'autres travaux devront être menés pour évaluer les effets à long terme de la prise de doses élevées du nutriment sur la santé.

Les résultats de l'expérience de l'University of Eastern Finland ont été publiés dans la revue American Heart Journal le 10 juin 2023.