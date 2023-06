Hockey sur glace : les joueurs les plus pénalisés meurent 10 ans plus tôt !

L'ESSENTIEL Les joueurs de hockey sur glace ayant cumulé plus de 3 minutes de pénalité dans leur carrière meurent 10 ans plus tôt que les autre.

Comme le rugby et le football américain, le hockey sur glace est un sport régulièrement critiqué pour la violence des chocs qu'il provoque.

Selon une nouvelle étude, les joueurs de hockey ayant accumulé le plus de combats et de minutes de pénalité dans leur carrière avaient un risque plus élevé de mortalité à long terme que les autres.

Ce sport, considéré comme brutal, est réservé aux personnes de moins de 40 ans. Les changements de rythme qu’il demande sont extrêmement violents pour le système cardiovasculaire. Par ailleurs, comme le souligne le site Assurance-prévention.fr, les problèmes médicaux rencontrés dans le hockey sur glace sont dus aux chocs entre joueurs, contre la rambarde ou sur la glace. Les muscles prennent de nombreux coups : contusions, déchirures ou ruptures sont régulières, notamment au niveau des bras et des épaules où se produisent la plupart des contacts.

Décès prématurés

"Les décès prématurés de plusieurs membres de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont Rick Rypien (27 ans), Derek Boogaard (28 ans), Wade Belak (35 ans), Steve Montador (35 ans) et Bob Probert (45 ans), ont attiré notre attention sur les conséquences sanitaires potentielles des bagarres propres au hockey sur glace", expliquent les chercheurs en préambule.

Les causes de décès comprenaient des troubles nerveux, des surdoses de médicaments, des suicides et des accidents de la route, alors qu'un seul des 24 témoins appariés selon l'âge est décédé de l'une de ces causes (accident de la route). Les joueurs qui avaient connu de nombreux combats et joué de manière violente étaient également plus susceptibles de souffrir de troubles cognitifs, de maladies cardiaques et de problèmes psychologiques.

Les résultats de l'étude

Dans le détail, les joueurs de hockey sur glace ayant accumulé plus de 3 minutes de pénalité dans leur carrière décédaient 10 ans plus tôt que les autres joueurs. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les carrières et les parcours de santé de 6039 joueurs de la LNH ayant participé à au moins un match entre le 11 octobre 1967 et le 29 avril 2022.

Même si le hockey sur glace est un sport très apprécié, les ligues et les équipes de hockey doivent donc se pencher sur ces résultats pour trouver des moyens de protéger la santé à long terme de leurs joueurs. Les chercheurs recommandent notamment de mettre en place des réglementations plus strictes pour minimiser les risques de commotion cérébrale et de maladies cardiaques.