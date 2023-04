Mifépristone : qu’est-ce que cette pilule abortive suspendue par un juge aux USA ?

Ce vendredi 7 avril, le juge fédéral conservateur du Texas, Matthew Kacsmaryk, a demandé à l'agence américaine du médicament (Food and Drug Administration, FDA) de retirer l'autorisation de mise sur le marché de la mifépristone. Si la demande est acceptée, cette pilule abortive ne sera plus disponible sur l’ensemble du territoire.

Today, a federal district judge in Texas ruled that a prescription medication available for over 22 years, approved by the FDA, and used safely by millions of women should no longer be approved in the U.S.



Here's why this matters. And how my Administration is going to fight it.