Pour vivre plus longtemps, il faut réduire les inégalités homme-femme

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont analysé comment la réduction des inégalités de genre pouvait influencer l'espérance de vie des femmes et des hommes.

D’après leur étude, donner davantage de pouvoir aux femmes pourrait contribuer à accroître la longévité des femmes et des hommes.

L'accès à l’éducation est un secteur crucial pour l'égalité homme-femme.

Les inégalités entre les sexes peuvent avoir un réel impact sur la santé. D’après des chercheurs, œuvrer à leur réduction peut en effet influencer positivement l'espérance de vie des femmes comme des hommes. Leur étude, publiée dans Plos Global Public Health, est la première du genre sur le sujet.

La réduction des inégalités et l'espérance de vie progressent

Pour mener à bien leur recherche, les scientifiques se sont basés sur une version modifiée du Global Gender Gap Index (GGGI), mis au point par le Forum économique mondial. Il compare les efforts faits en faveur de la parité et de l'égalité des sexes entre les 156 pays référencés. Le GGGI attribue à chaque pays un score allant de 0, la non-parité, à 1, la parité entre les genres.

Les scientifiques expliquent qu’en une décennie, on remarque une petite évolution dans l’égalité des genres. En effet, il est passé de 58 % à 62 %, au niveau mondial. En parallèle, l'espérance de vie des femmes est passée de 75,7 ans à 77,6 ans et de 69,7 ans à 71,4 ans pour les hommes.

L'école pour tous aide à augmenter l'espérance de vie des deux sexes

D'après l'étude, chaque augmentation de 10 % du GGGI permet aux femmes de gagner 4,3 mois d'espérance de vie et aux hommes 3,5 mois.

Et ce sont les égalités de genre dans l'éducation qui ont le plus fort impact sur l'espérance de vie : "Cela suggère qu'investir dans l'éducation est primordial, particulièrement dans les pays pauvres et à revenu intermédiaire, où beaucoup de filles se voient toujours refuser un accès à l'éducation", explique le docteur qui a dirigé l’étude, Ana-Catarina Pinho-Gomes.

Publiée deux jours avant la Journée internationale des droits des femmes, cette étude est la preuve qu'améliorer la représentation des femmes dans de nombreux secteurs contribue non seulement à une société plus riche et saine, mais également à une vie plus longue pour tout le monde, concluent les scientifiques.