Maladie d’Alzheimer : Chris Hemsworth a un risque élevé à cause d’une prédisposition génétique

L'ESSENTIEL Selon l’Assurance maladie, 1,2 millions de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer en France.

Avec l’âge, la prévalence de la maladie d’Alzheimer augmente car 15 % des personnes de plus de 80 ans en sont atteintes.

“Je vais rentrer et prendre une énorme pause et me reposer, a expliqué l’acteur Chris Hemsworth au magazine Vanity Fair. Je veux juste profiter d'être avec mes enfants et ma femme”. Lors de cette interview, Chris Hemsworth a confié qu'il avait "huit à dix fois plus de risques" de développer la maladie d'Alzheimer, comparativement au reste de la population.

Un test génétique pour dépister la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative. Ses symptômes sont parfois difficiles à analyser, même pour un médecin, car le diagnostic est complexe. Il faut tout d’abord identifier les trouves cognitifs du patient, en s’appuyant sur le ressenti et les difficultés de la personne - ceux de son entourage également - ainsi que sur des tests de mémoires, d’état mental et d’autres fonctions cérébrales. En croisant toutes ces données avec d’autres facteurs tels que l’âge, le praticien pourra poser un diagnostic.

Mais comment Chris Hemsworth peut-il savoir qu’il va souffrir de cette pathologie ? Sur le tournage d’une série documentaire, il a dû faire un test génétique. Résultat, il a découvert qu’il avait deux copies du gène APOE4…

Une étude publiée en 2019 dans la revue Journal of the American Medical Association: Neurology, montre un lien entre APOE4 et la maladie d’Alzheimer, plus précisément l'agrégation des protéines Tau.

Deux gènes APOE4, une prédisposition à la maladie d’Alzheimer

Il y a deux types de lésions qui détruisent les neurones des patients atteints de la maladie d’Alzheimer : celle des plaques amyloïdes autour des neurones et la dégénérescence neurofibrillaire. Mais c’est le second type de lésion qui permet de mieux comprendre le cas de Chris Hemsworth.

La dégénérescence neurofibrillaire est due à la protéine Tau. Celle-ci est naturellement présente dans l’organisme mais, chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, cette protéine est modifiée. Ainsi, elle désorganise la structure des neurones et produit une dégénérescence neurofibrillaire qui aboutit à leur mort.

L’étude a montré que le gène APOE4 était lié au dépôt de toxines de protéine Tau dans le cerveau. Avoir deux gènes APOE4 est très rare puisque cela ne concerne que 2 à 3 % de de la population.

Ainsi, à 39 ans seulement, l’acteur sait déjà qu’il a 8 à 10 fois plus de risque d’être atteint de la maladie d’Alzheimer. Une nouvelle difficile à accepter car il n’existe actuellement aucun traitement curatif contre cette pathologie.