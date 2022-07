Drainage hépatique : un foie en bonne santé peut aider à perdre du poids

L'ESSENTIEL Le foie mesure en moyenne 28 centimètres dans le sens transversal, 16 de haut et 8 d'épaisseur.

Il pèse en moyenne 1,5 kilo chez un adulte.

Le drainage hépatique permet de nettoyer le foie pour favoriser sa fonction première, à savoir évacuer les toxines et graisses accumulées par le corps.

Cavité abdominale

Le foie est l’organe le plus volumineux de l’organisme. Par conséquent, c’est l’un des plus densément vascularisés, avec 1,4 litre de sang qui le traverse à chaque minute. Il se situe dans la cavité abdominale, et est séparé du cœur par le diaphragme.



"Il y a différentes solutions qui peuvent être utilisées seules ou en alternance pour faire un drainage hépatique", explique la naturopathe Jocelyne Guyader sur son site. "Le jeune, les monodiètes, et le régime restrictif hypotoxique", détaille-t-elle.

Mésusage des médicaments

"Il n’existe pas de produits miracles capables de régénérer le foie même si certains aliments comme l’artichaut, le radis ou le curcumin pourraient le protégeré", précise cependant le Pr Gabriel Perlemuter, chef de service Hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine-Béclère (AP-HP), au Figaro. "Par contre, on sait quels sont les produits à éviter. Ainsi, l’excès d’alcool, une alimentation riche en sucres (y compris les féculents) et un mésusage des médicaments sont à proscrire si l’on veut avoir un foie en bonne santé. Il faut adopter une alimentation moins riche en glucides et en viande, avec davantage d’aliments protecteurs pour le foie, à savoir les légumes verts et les fruits", poursuit-il.



Toutes ces recommandations nutritives permettent également de perdre du poids si nécessaire, et donc d'être en bonne santé.