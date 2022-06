Connaissez-vous la «rhinite de lune de miel», qui fait éternuer durant le sexe ?

L'ESSENTIEL La rhinite de lune de miel touche aussi bien les hommes que les femmes.

Peu de patients parlent de ces symptômes à leur médecin, ce qui laisse penser à une sous-évaluation du nombre de cas.

C’est un effet que l’on ne soupçonnait pas mais qui est bien réel et même courant: il arrive que certaines personnes éternuent ou ont le nez bouché, non seulement pendant les rapports sexuels mais également à la seule pensée du sexe !

On appelle ce phénomène la rhinite de lune de miel et si on ignore encore ses causes exactes, les scientifiques ont plusieurs hypothèses.

Tissu érectile

C’est le tissu érectile présent dans le nez (similaire à celui des organes génitaux) qui provoquerait les éternuements.

En effet, l’excitation sexuelle provoque un gonflement des tissus du nez qui provoqueraient une obstruction nasale, ce qui donne envie d’éternuer.

Autre raison qui pourrait expliquer ce trouble: l’excitation émotionnelle et l’anxiété ressenties pendant que l’on fait l’amour et qu'on s’approche de l’orgasme, fait s’activer le segment parasympathique qui s’occupe de ralentir les fonctions de l’organisme dans un objectif d’économiser de l’énergie.

Et comme le nez bouché fait partie des effets secondaires du Viagra, la prise de ce traitement contre les troubles de l’érection est à envisager comme une des causes de la rhinite de lune de miel.

XIXe siècle

D'après le docteur Mahmood Bhutta qui travaille au service ORL du Wexham Park Hospital en Angleterre, au XIXe siècle déjà des médecins avaient rapporté qu'avoir des pensées d'ordre sexuel faisaient parfois éternuer les gens sans que l’on sache pourquoi.

Il n’existe pas de traitement spécifique mais en attendant, si vous êtes concernés, pensez à fluidifier le mucus dans le nez en utilisant un vaporisateur nasal d'eau saline, à purifier l'air autour de vous, et à vous hydrater particulièrement pendant les parties de jambes en l’air!