Anita Alvarez sauvée d'une piscine : comment éviter une noyade ?

L'ESSENTIEL Les noyades accidentelles sont responsables chaque année d’environ 1 000 décès.

Elles constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.

Alors que l’athlète Anita Alvarez a été sauvée de la noyade aux Championnats du monde de natation grâce aux réflexes de son entraîneure, le ministère de la Santé rappelle les bons gestes à avoir pour éviter ce genre d'accident.



"Plusieurs cas de noyades ont été signalés en cette période pré-estivale, impliquant notamment des baignades en milieu naturel", explique le ministère. "Ces évènements mettent en évidence l’importance de la prévention et de la vigilance face à des accidents qui touchent toutes les catégories d’âge et tous les milieux (mer, piscine, lacs et rivières). Ils sont, pour la plupart, évitables", ajoutent les autorités.

Baignade surveillée

Pour vous baigner en toute sécurité, en tout lieu :



- apprenez tous à nager.



- Choisissez les zones de baignade surveillées.



- Respectez les interdictions de baignade.



- Tenez compte de votre état de forme.



- Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade.

Mer et piscine

"En piscine, surveillez vos enfants de près et en permanence. Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance", ajoute le ministère de la Santé. Par ailleurs, baignez-vous en même temps que vos enfants ou désignez un seul adulte responsable de la surveillance, ne faites pas autre chose lorsque votre enfant se baigne, ne restez pas le regard fixé sur votre téléphone ou votre tablette et ne vous absentez pas, même quelques instants. "Soyez particulièrement vigilants lors des baignades dans des piscines « hors-sol » (non enterrées) : après l’immersion dans l’eau, veillez en particulier à retirer l’échelle d’accès et à installer les dispositifs de sécurité lorsqu’ils existent (alarme, couverture, etc…)", insistent les experts en santé publique.



En ce qui concerne les baignades en mer, nagez dans les zones de baignade surveillées et faites-le accompagné ou en signalant votre lieu d'immersion. N’hésitez pas à vous aider d’une bouée et restez le long du rivage.