Qu’est-ce que le syndrome de Muller-Weiss, qui handicape Rafael Nadal ?

L'ESSENTIEL Le syndrome de Muller-Weiss est difficile à diagnostiquer.

Pour ce faire, il faut passer une radio.

Ceux qui ont regardé hier soir le match de tennis d’anthologie entre Rafael Nadal et Novak Djokovic ont pu le remarquer, même si l’espagnol l’a finalement emporté : le champion souffre toujours du pied, à cause du syndrome de Muller-Weiss dont il est atteint depuis des années.

"Cela va devenir super difficile pour moi"

"Si on n'est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile pour moi. [...] Bien sûr je vais continuer à me battre pour trouver une solution, mais pour le moment, on n'en a pas. Les trois derniers mois et demi n'ont pas été faciles pour moi, c'est la seule chose que je peux dire. Ce n'est pas le moment de parler de ça, mais je fais tout ce que je peux pour essayer de jouer ce tournoi dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas ce qui peut arriver après honnêtement", a déclaré le sportif après sa victoire.

Le syndrome de Muller-Weiss (ou Mueller-Weiss), aussi nommé "ostéonécrose spontanée de l'os naviculaire", est une maladie neurodégérative très rare du pied. "Elle touche davantage les femmes que les hommes et se manifeste par une compression de l'os naviculaire entre le talus et l'os cunéiforme latéral, conduisant à une ostéonécrose (mort du tissu osseux, ndlr) spontanée de l'os naviculaire" explique le Dr Marc Elkaim, chirurgien orthopédique, dans le Journal des femmes.

Des douleurs au milieu et à l’arrière du pied

Cette pathologie se manifeste principalement par des douleurs au milieu et à l’arrière du pied, et parfois des gonflements. Son origine est pour le moment inconnue, même si certains facteurs sont susceptibles d’augmenter le risque de développer la maladie, comme "le surpoids, les pieds plats, la brieveté du 1er métatarsien (os trop court), la longueur trop importante du 2ème métatarsien, le métatarsus adductus, un épisode de malnutrition pendant l’enfance, la répétition de contraintes mécaniques sur l’os naviculaire ou encore une fracture de fatigue", précisent les osthéopathes.



Les traitements proposés sont généralement des semelles orthopédiques, la prise d'anti-inflammatoires, des infiltrations ou de la chirurgie, mais il arrive qu’aucun de ces soins ne résolvent totalement le problème, comme c’est le cas pour Nadal, qui va malgré tout tenter de remporter Rolland Garros pour la 14ème fois.