Fumer du cannabis pendant la grossesse est nocif pour le bébé et la mère

L'ESSENTIEL Le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée en France.

En 2017, 44,8 % des adultes âgés de 18 à 64 ans déclaraient avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, contre 42% en 2014.

Selon une nouvelle étude publiée dans le JAMA, fumer de la marijuana pendant la grossesse engendre des risques importants pour la mère et pour le bébé.

2 à 5% des femmes enceintes consomment du cannabis

"Selon diverses recherches, on estime que 2 à 5% des femmes enceintes consomment du cannabis", explique les chercheurs en préambule. "Et dans les zones urbaines défavorisées, ce chiffre monte à plus de 15%", ajoutent-ils. "Bien que certaines études aient déjà démontré une association nocive entre la consommation de cannabis pendant la grossesse et la santé des nouveau-nés, certains résultats manquent de cohérence", développent-ils.

Pour gagner en précision, les scientifiques ont synthétisé les résultats de 16 études, portant en tout sur 59 138 femmes. Chez celles qui avaient fumé du cannabis pendant leur grossesse, les complications étaient plus importantes, beaucoup d’entre elles ayant par exemple accouché prématurément d’un bébé trop petit (moins de 2,5 kilos). Certaines ont également du finir de mettre au monde leur enfant en soins intensifs, à cause d’un accouchement plus difficile que la moyenne.

Accouchements prématurés et soins intensifs

"Dans cette méta-analyse, l'exposition de la mère à la marijuana pendant la grossesse a été associée à un risque accru d'accouchements prématurés et d'admission en soins intensifs néonatals, ainsi qu'à une diminution du poids moyen à la naissance", concluent les experts. "Les femmes consommant de la marijuana pendant la grossesse ont des parcours plus problématiques", résument-ils.