Florent Pagny apparaît le crâne rasé dans The Voice : quelle est la maladie dont il est atteint ?

L'ESSENTIEL Pour traiter le cancer du poumon, lorsque cela est possible, les médecins réalisent une opération pour enlever la tumeur au poumon.

Avec ou sans intervention chirurgicale, la prise en charge du cancer du poumon est généralement de la radiothérapie et/ou de la chimiothérapie dont l’objectif est de détruire les cellules cancéreuses.

Ce samedi 7 mai, Florent Pagny est apparu pour la première fois sans cheveux… "Les chimios ça fait perdre un peu les cheveux mais ça ne nous empêche pas de rester en forme et d'avoir une bonne gueule", a expliqué le chanteur sur le plateau de l’émission. En effet, cette perte capillaire est due aux traitements de chimiothérapie que suit le chanteur pour soigner son cancer du poumon.

Une tumeur non opérable mais qui aurait diminué de moitié

La triste nouvelle avait été rendue publique par Florent Pagny en janvier dernier : il est atteint d’un cancer du poumon. Depuis quelques semaines, le chanteur souffrait alors de symptômes qui l’avaient poussés à consulter un médecin. "Cette immense et soudaine fatigue, cette toux qui ne passe pas, cette sensation d'étouffer", avait-il confié à Paris Match. À l’époque, le diagnostic n’était pas bon : la tumeur qu’il avait n’était pas opérable. Mais la chimiothérapie semble depuis efficace. Selon les informations de Public, deux mois après les premiers traitements, la tumeur située dans le poumon du chanteur aurait diminué de moitié.

Deux grands types de symptômes

Il existe deux grandes catégories de symptômes du cancer du poumon selon le site de l’Assurance maladie : ceux respiratoires et les non-respiratoires. Les premiers peuvent se manifester par une toux persistante et/ou qui s’aggrave, des difficultés à respirer, des infections pulmonaires répétées comme des bronchites ou des pneumonies, un essoufflement soudain, des crachats contenant du sang, des douleurs au niveau du thorax ou des épaules, une modifications de la voix ou encore des sifflements pendant la respiration. Mais ces signes ne sont pas spécifiques au cancer du poumon et peuvent donc ne pas toujours annoncer un tel diagnostic. Mais, s’ils persistent, le mieux est de consulter son médecin.

Une perte d’appétit ou de poids

Pour les autres symptômes, ceux dits non-respiratoires, il peut s’agir d’une perte de poids et/ou d’appétit, d’une fatigue anormale, de difficultés à avaler ou encore d’un œdème du cou ou des paupières. De plus, si le cancer du poumon n’est pas diagnostiqué à un stade précoce, les métastases peuvent se déplacer au niveau du cerveau, des os ou encore du foie. Dans ce cas, les patients peuvent alors souffrir de douleurs osseuses, de maux de tête ou encore de jaunisse.

46 363 nouveaux cas en France en 2018

Pour diagnostiquer le cancer des poumons, les médecins demandent généralement aux patients de réaliser plusieurs examens comme une radiographie pulmonaire, un bilan sanguin et un scanner du thorax. En cas de tumeurs, des biopsies sont aussi faites pour mieux identifier le cancer et le traiter. Le cancer du poumon est le deuxième plus fréquent chez l'homme et le troisième chez la femme. En tout, il y a eu 46 363 nouveaux cas en France en 2018.