Est-on en meilleure santé quand on est optimiste ?

Si de nombreuses études ont montré les effets délétères sur la santé de la dépression, du stress et de l'anxiété, à l'inverse être particulièrement optimiste pourrais améliorer les chances de rémission de certaines maladies et augmenter la longévité.

Comment expliquer la corrélation entre l'optimisme et la longévité ?

Si les études n'ont pas mis en évidence de facteurs biologiques pouvant relier directement l'optimisme et la longévité, le lien pourrait être indirect via le comportement des personnes. En effet, voir la vie en rose permet d'avoir plus de motivation et de faire des choix positifs pour sa santé.

Les optimistes auraient donc plus tendance à faire du sport, manger équilibré, limiter l'alcool et le tabac, mais aussi choisir des conditions de vie professionnelle, sociales et environnementales qui les aident à améliorer leur longévité.

Comment améliorer son optimisme ?

Si certains ont une prédisposition à être optimiste, d'autres ont besoin de travailler leurs mental en se forçant à être attentif à l'aspect positif de leur vie quotidienne. La persévérance vers ce changement d'attitude à travers le choix de ses fréquentations, la pratique de ses activités et sa façon de vivre en général, peut apporter une satisfaction de façon durable.

La psychologie positive, accompagnée d'un professionnel ou non, peut ainsi apporter des bénéfices et aider à faire des choix en faveur de sa santé physique et mentale à long terme.

En savoir plus : "La force de l'optimisme" de Martin E. P. Seligman.