Quelles sont les conséquences du deuil ?

Si le deuil est un parcours qui est vécu de façon intime, il est aussi un événement social qui a des conséquences médicales, psychologiques et à tous les niveaux de relation, qu’elles soient familiales, amicales ou professionnelles.

Savoir si son deuil est normal ou pathologique ?

Si dans nos sociétés modernes la solidarité et l'entraide ont peu de place, la personne qui vit son deuil est rapidement écartée ou rejetée et considérée comme vulnérable. Ce manque de reconnaissance empêche de libérer la parole et pousse à se cacher.

Au-delà de la volonté, le deuil est donc un processus personnel de cicatrisation qui dure de façon naturelle plusieurs semaines et qui permet de passer d'une relation a un lien intérieur sans oublier la personne décédée. Cependant l'absence d'écoute peut entraver ce processus et nécessiter une prise en charge par un professionnel.

Quels sont les impacts ?

Souvent sous-estimés, les impacts du deuil sont encore trop peu connus en France. Pour des millions de Français, le deuil impacte pourtant le travail, nécessitant parfois un arrêt de travail d'une durée importante, mais aussi le travail scolaire des enfants ou encore la santé.

Il est non seulement un facteur de risque suicidaire majeur, mais aussi de surmortalité, en particulier chez les personnes âgées. Enfin les conséquences psychologiques sont loin d’être négligeables sur le sommeil, l‘anxiété ou l’humeur, nécessitant dans certains cas la prise de traitements médicamenteux.

En savoir plus : Association Empreinte : www.empreintes-asso.com