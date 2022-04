Comment se préparer à rencontrer l'enseignant de son enfant ?

Qu'il s'agisse de rencontres en groupe avec les autres parents d'élèves ou en individuel, le but en tant que parents est non seulement de s'informer des progrès de son enfant, mais aussi mieux connaître l'enseignant tout en échangeant sur toutes éléments qui pourraient être important dans son apprentissage et son bien-être.

S'intéresser à ce que fait votre enfant

Avant toute chose, s'intéresser régulièrement à ce qu'il se passe à l'école en demandant à votre enfant ce qu'il a appris, quels sont les devoirs qu'il a à faire ou ce qu'il aime ou n'aime pas, favorisera son implication et sa motivation. Pour cela, n'hésitez pas à discuter régulièrement avec votre enfant à son retour de l'école pour qu'il vous parle de sa journée, de ses amis ou de ce qu'il a appris.

Si votre enfant a du mal à parler de ce qu'il a fait à l'école, essayez de poser des questions plutôt ouvertes comme par exemple "raconte-moi une activité que tu as aimée ?" et n'insistez pas s'il vous dit qu'il ne s'en souvient pas. Les enfants, en particulier les plus petits ont tendance à vivre dans le moment présent, il n'y a donc pas forcément d'inquiétude à avoir.

Profitez de la rencontre avec l'enseignant

Les temps de rencontre permettent non seulement de discuter des notes et des apprentissages, mais aussi de vous informer sur le déroulement de l'année scolaire, le fonctionnement et le programme de son école.

Parlez avec votre enfant de cette rencontre de façon positive et rassurante en lui expliquant que vous accordez de l'importance à ce qu'il se passe pour lui à l'école et que vous souhaitez l'aider.

