Mars bleu : le dépistage du cancer colorectal toujours insuffisant

L'ESSENTIEL 95% des cancers du côlon se déclarent après l'âge de 50 ans.

Les cancers colorectaux, détectés suffisamment tôt, peuvent être guéris dans 9 cas sur 10.

Alors que le mois de sensibilisation sur les cancers colorectaux commence demain, la Ligue contre le cancer s’inquiète de la faible participation au dépistage, phénomène accentué par la crise sanitaire. "Bien qu’en légère hausse par rapport à 2020, le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal en 2021 reste très insuffisant et doit être relancé après avoir subi les effets délétères de la crise sanitaire", déplorent les militants.

Nombreux tabous

"Cela peut s’expliquer par les nombreux tabous qui subsistent autour de ces cancers, le manque d’informations et d’accompagnement... A ces facteurs, autour desquels nous travaillons sans relâche depuis des années, s’ajoute la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une baisse de la participation à l’ensemble des dépistages. Du fait des retards enregistrés, de nombreux cancers sont diagnostiqués à des stades plus avancés", ajoute Daniel Nizri, président bénévole de la Ligue contre le cancer.

Les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans sont invités, tous les 2 ans par une lettre de l’Assurance Maladie, à réaliser un autotest immunologique à domicile. Simple, indolore et facile à réaliser chez soi, il est pris en charge à 100%. Son bénéfice est double : en détectant suffisamment tôt la présence de sang dans les selles pouvant indiquer des lésions (polypes) qui risquent de devenir cancéreuses, il permet de les traiter avant qu’elles évoluent.

Deux nouveautés

En 2022, deux nouveautés ont été mises en place pour faciliter l’accès au dépistage :

- La possibilité de demander l’envoi du test par courrier, ce qui évite de passer par une consultation chez le médecin. Concrètement, les personnes éligibles ayant reçu l’invitation au dépistage doivent se rendre sur le site internet http://www.monkit.depistage-colorectal.fr avec le numéro figurant sur le courrier d'invitation. Un questionnaire déterminera alors si le test est approprié en fonction de l'histoire personnelle et familiale de la personne, et si c’est le cas, il lui sera envoyé.

- La consultation du résultat du test est désormais accessible en ligne via un autre site internet : www.resultat-depistage.fr.