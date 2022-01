A quel moment votre enfant devient-il pudique ?

Si les plus petits n'ont pas encore conscience du regard des autres sur leur corps, quand il grandit, l’enfant apprend la pudeur, un sentiment de réserve et de respect par rapport à son propre corps. Le comportement des parents a alors une grande influence sur sa façon de le vivre.

Comment s’apprend la pudeur ?

Si la pudeur se manifeste généralement entre l'âge de 4 et 7 ans, elle commence déjà dès l'âge de 2 ans. Au moment de la découverte de son propre corps, les plus petits ne ressentent pas forcément de gêne à exposer leur nudité et sont curieux de leur propre anatomie, ce qui peut parfois mettre les parents dans l'embarras.

Après 4 ans, il commence à se comparer avec le corps des autres et pose des questions sur les différences entre les sexes. Selon sa maturité et le comportement des parents, la pudeur devient de plus en plus importante et le pousse à cacher sa nudité.

Comment aider son enfant qui apprend la pudeur ?

Le comportement des parents a une grande influence sur l'apprentissage de la pudeur et de l'intimité. Si vous ou lui êtes mal à l'aise, ne vous montrez pas nu devant lui et ne le forcez en retour. Si un accident arrive et qu'il est mal à l'aise en vous voyant nu accidentellement, expliquez-lui qu'il n'y a pas à avoir honte de son corps mais par respect pour lui vous éviterez de le faire.

S'il se touche les parties intimes, ne vous inquiétez pas, mais expliquez-lui de ne pas le faire en public en lui précisant qu'il est acceptable de le faire dans des endroits privés comme la chambre ou la salle de bain.

Parler de la pudeur et des limites de l'intimité peut aussi l'aider dans son éducation à mieux prévenir les violences ou les agressions sexuelles.

En savoir plus : "Respecte mon corps" de Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée et Robin, aux éditions Giboulées.