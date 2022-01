Quelle différence entre protéger et surprotéger son enfant ?

L'influence anxiogène des médias peut pousser certains parents à être particulièrement craintifs pour leurs enfants. Pourtant, il existe bien une différence entre protéger et surprotéger son enfant.

Votre enfant a besoin de protection mais pas de surprotection.

Si protéger son enfant est tout à fait normal et correspond à la satisfaction de ses besoins en matière de sécurité, d'amour ou d'attachement, surprotéger, c'est-à-dire faire à sa place ce qu'il serait capable de faire lui-même, c'est lui éviter toute sensation désagréable et finalement nuire à son autonomie.

Pour faire la différence, essayez de prendre du recul sur vos actes en lui montrant les gestes à faire tout en restant à côté en cas de besoin, mais sans faire à sa place si vous estimez qu'il en est capable à son âge. C'est en apprenant de ses erreurs qu'il développe sa curiosité et son intelligence.

Faites-vous confiance

Plutôt que d'écouter les nouvelles les plus alarmistes, faites confiance à votre jugement pour départager un danger réel et laissez votre enfant expérimenter avec la sécurité que vous aurez définie. Si vous n'êtes pas confortable avec son chagrin, gardez en tête que faire à sa place c'est lui envoyer le message que vous ne croyez pas en ses capacités et que vous préférez le rendre dépendant à vous.

Si vous voulez favoriser son autonomie, laissez-le faire ce qu'il est capable de faire tout seul pour qu'ils se sente compétent et puisse apprendre par lui-même de ses erreurs en développant de nouvelles stratégies pour ne pas recommencer

En savoir plus : "Je sais le faire" de Alain Laboile et Hifumiyo, éditions Les Arènes.