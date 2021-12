Pourquoi Docteur vous offre «Emma», le roman digital du Dr Jean-François Lemoine

C'est un roman de médecin. Un livre qui s'appuie sur ce qu'enseigne une vie de "docteur'", non pas sur les maladies mais beaucoup plus largement sur la nature humaine et tout ce qu'elle peut abriter, jusqu'à l'irrationnel.

Mais avec Emma, le Dr Jean-François Lemoine vous emmène surtout en voyage. Un voyage étonnant tout au long du parcours intérieur d'une jeune autiste, à travers le désert et bien sûr sur les mers. Un voyage nourri des passions de l'auteur. Passion pour les humains sans laquelle la médecine ne serait pas un art, passion pour l'aventure que le Dr Jean-François Lemoine a vécu avec intensité sur les océans, compagnon de bord du plus célèbre des marins du XXème siècle, Eric Tabarly.

Un roman ne se raconte pas. Il faut monter à bord, tenir le cap lorsque l'esprit veut s'évader, vivre le moment présent sans l'impatience d'arriver à bon port. Alors ne ne vous en dirons pas davantage sur "Emma". Mais pour vous tous, internautes fidèles de notre site Pourquoi Docteur, nous sommes sûrs que ce cadeau de fin d'année que nous vous offrons avec ce livre digital, sera comme un grand bol d'air léger et pur. A apprécier sans modération dans un moment où le monde entier, frappé par une pandémie qui dure, pourrait être tenté, voire même contraint, de retenir son souffle.

Avec le Dr Jean-François Lemoine et "Emma", nous saluons votre fidélité en vous souhaitant d'excellentes fêtes de Noël et du Nouvel An !