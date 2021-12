Que se passe-t-il lors d'un accès de fibrillation atriale ?

L'ESSENTIEL La fibrillation atriale est un trouble du rythme cardiaque

Elle concerne en France plus de 750 000 personnes

Les deux tiers des patients ont plus de 65 ans

La fibrillation atriale n'est pas une maladie très connue, même si ce trouble du rythme cardiaque qui peut avoir des conséquences graves comme un AVC concerne en France plus de 750 000 personnes. Et comme cette maladie est parfois "silencieuse", c'est à dire que ses symptômes -palpitations, essoufflement, fatigue- peuvent passer inaperçus, elle est probablement sous-diagnostiquée. Alors comment savoir si l'on souffre d'une "FA" ? Roland Lallemand, un médecin retraité, a apporté son témoignage de patient dans la série "Ma vie avec..." de notre émission "C Notre Santé" consacrée à la fibrillation atriale.

Il raconte comment il a vécu l'apparition de cette maladie en apportant ainsi un éclairage sur sur la façon dont elle peut se manifester.

Comment apparaissent les premiers signes de fibrillation atriale ?

Roland Lallemand est un sportif, adepte de la course à pieds. Et c'est alors qu'il s'entraînait pour sa participation à un semi-marathon que s'est produite la première alerte : "J'ai ressenti des palpitations, mais sur le moment je n'y ai pas prêté attention", se souvient-il. Durant l'épreuve, rien à signaler. "Les accès de fibrillation atriale ne se sont jamais manifesté à l'effort, cela arrive essentiellement la nuit ou après des repas", précise-t-il d'ailleurs. En revanche, quelques jours après sa course, la maladie s'est signalée brutalement. "J'ai ressenti de violentes palpitations, cela a été vraiment très net et cela a duré plusieurs heures", raconte le patient.

Que ressent-on dans un accès de fibrillation atriale ?

"Cela commence, durant quelques secondes, par une accélération du rythme cardiaque mais les battements restent réguliers, explique Roland Lallemand. Et puis l'accès de FA se déclenche, et alors là ce ne sont pas de petites chiquenaudes mais des soubresauts à l'intérieur du thorax, le coeur bat très vite, autour de 140, et c'est très irrégulier, même si cette irrégularité comporte des séquences assez comparables", explique l'ancien médecin.

Un accès de fibrillation atriale fait-il peur ?

Le coeur est un organe essentiel et lorsqu'il se met à battre la chamade sans raison, cela peut être inquiétant. "C'est même très anxiogène quand cela arrive, confirme Roland Lallemand, on ressent une très grande fatigue, on a les jambes coupées... J'étais par exemple incapable de monter un escalier, rien que pour se déplacer à l'intérieur de chez soi, cela se fait à petits pas !".

La fibrillation atriale est-elle vraiment une maladie "silencieuse" ?

"Lorsque j'exerçais encore et que je faisais un diagnostic de fibrillation atriale, les patients les plus âgés (les deux tiers des personnes concernées en France par cette maladie pont plus de 65 ans, NDLR) me disaient 'je ne comprends pas, je n'ai rien ressenti, mon coeur bat comme d'habitude!' donc pour eux, on était bien face à une maladie silencieuse", raconte le médecin à la retraite. "Mais plus on est jeune, plus on ressent violemment le passage en fibrillation, cela se produit d'une seconde à l'autre, ajoute-t-il. J'ai d'ailleurs moi-même très rapidement mis le nom de cette maladie sur mes symptômes!".

Ci-dessous, la série "Ma vie avec..." sur la fibrillation atriale de notre 'émission "C Notre Santé" :