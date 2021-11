Avez-vous assez de temps libre ?

Si le manque de temps libre peut poser problème pour la santé mentale, l'excès peut aussi être source d'ennui et d'un confort. Trouver un juste milieu participe incontestablement au bonheur.

Comment quantifier le temps nécessaire aux loisirs ?

Une étude américaine parue récemment a étudié le temps libre suffisant pour améliorer le bien-être et la santé mentale. En analysant les données de près de 22 000 américains sur leur emploi du temps et leur degré de bonheur pendant un an, en plus des données d'une étude nationale sur les habitudes de repos d'environ 14000 actifs sur plus de 15 ans, tout en les combinant à un modèle de vie fictif sur plus de 6000 participants, les chercheurs ont mis en évidence la durée suffisante de temps libre pour être heureux.

Entre 2 et 5 heures de temps libre par jour

Cette étude inédite a ainsi démontré que pour être heureux nous aurions besoin en moyenne de 2 à 5 heures de temps libre par jour. Avoir des journées entières libres n'est donc pas une source de bonheur, bien au contraire pour certains.

L'idéal est donc de consacrer au moins 2 heures par jour à des activités qui permettent de prendre soin de soi. Il peut s'agir d'activités sportives, de relaxation, ou de socialisation. Le but étant de s'approprier pleinement, partager des moments avec les autres et améliorer le sentiment de compétence en donnant à sa vie et à ses actions un sens et un objectif.

