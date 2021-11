Que faire si votre enfant refuse d'être poli ?

Très tôt, même avant de parler, l'enfant peut apprendre les règles de politesse, notamment en imitant ses parents. Si cet enseignement demande de la patience et de la répétition, il permettra à votre tout-petit de se faire plus facilement des amis et de les garder.

Que faire si votre enfant est impoli avec vous ?

Votre enfant apprend la politesse à travers votre exemple. En vous observant, en particulier la façon dont vous vous adressez aux autres poliment, il aura envie de vous imiter. S'il ne le fait pas envers vous, interrogez-vous sur l'exemple que vous montrez, et rappelez-lui qu'il manque le "mot magique" à sa demande par exemple.

Prenez le temps de lui expliquer calmement pourquoi il est important de faire une demande polie pour obtenir ce que l'on souhaite en lui montrant l'exemple quand vous lui demandez quelque chose. Rien ne sert de le punir, mais plutôt de l'encourager quand il le fait et de répéter à chaque fois.

Que faire s’il n'est pas poli avec les autres ?

Si votre enfant n'est pas poli avec les autres personnes, commencez par observer avec qui il a du mal à être poli ou à remercier. Certains enfants ne sont pas à l'aise avec le fait de faire des bisous ou des câlins à d'autres adultes, il est important de le respecter et de ne pas forcer dans ce cas.

De plus, votre enfant peut être timide ou mal à l'aise en présence d'une nouvelle personne comme un voisin ou dans les magasins. S'il refuse de saluer ou de remercier, vous pouvez l'inviter à dire bonjour, il comprendra que vous vous attendez à ce qu'il salue les gens.

N'hésitez pas à lui expliquer que quand on ne connaît pas une personne c'est une gentillesse de lui dire bonjour ou de la remercier et que c'est la même chose si quelqu'un fait un geste gentil pour lui.

En savoir plus : "La politesse" de Camille Laurans et Kim Consigny, éditions Milan.