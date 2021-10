Cancer du poumon : la douleur au talon, symptôme précoce

L'ESSENTIEL La formation d’un caillot de sang au niveau du pied serait à l’origine de la douleur.

Les cancers qui métastasent le plus souvent au pied sont les cancers du rein, du sein, de la prostate, du côlon et du poumon.

En général, les cancers présentant des métastases du pied ne sont pas de bon pronostic.

Avec 33 117 décès estimés en 2018 en France, le cancer du poumon reste aujourd’hui la première cause de mortalité par cancer dans le pays. La plupart des symptômes de la maladie sont connus : essoufflement, toux, douleurs au niveau du thorax, fatigue anormale et prolongée, des difficultés à avaler, une perte d'appétit ou de poids ou encore un œdème du cou. À cette liste, il faut ajouter un autre signe de la maladie : la douleur au talon.

Un symptôme relativement rare

En juin 2017, le docteur Stephen Darcy, professeur de médecine à l’université canadienne Memorial de Terre-Neuve, a rapporté le cas d’un patient de 63 ans qui se plaignait d’une douleur tenace au talon depuis plus de deux mois.

Dans la revue scientifique The College of Family Physicians of Canada, il décrit le lien entre la douleur et le cancer. Selon lui, c’est la formation d’un caillot de sang au niveau du pied qui serait à l’origine de la douleur. “Ce phénomène d'acrométastase d'un cancer du poumon primaire au pied reste relativement rare”, souligne-t-il.

Pas bon signe

Les cancers qui métastasent le plus souvent au pied sont les cancers du rein, du sein, de la prostate, du côlon et du poumon, ajoute le chercheur. Les métastases aux os du pied se présentent souvent avec un gonflement et des douleurs. En général, les cancers présentant des métastases du pied ne sont pas de bon pronostic. Le Dr Stephen Darcy cite une série d’études qui estiment la durée de survie moyenne à 12,3 mois pour les patients présentant de tels symptômes.