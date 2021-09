Le tempérament d'un enfant peut-il changer ?

Si le tempérament est déterminé en partie génétiquement, il peut être influencé par le milieu familial et social. C'est lui qui influence ensuite la personnalité qui se développe au fil du temps et des expériences de vie.

Quels sont les traits de tempérament ?

Il existe 9 traits de tempérament qui sont présents dès la naissance et observables chez votre tout-petit. Vous pouvez ainsi constater son niveau d'activité, sa régularité dans les rythmes biologiques, son comportement vis-à-vis de la nouveauté, ou son adaptabilité à son environnement.

Les réactions sensorielles peuvent être aussi différentes en fonction des enfants, l'intensité des réactions émotionnelles, son humeur générale, ainsi que ses capacités de concentration et d'attention.

L'attitude des parents peut influencer le tempérament

Si le tempérament est inné, la façon dont les parents et l'entourage s'occupent de lui peut aussi l'influencer et le modifier. Par exemple, des parents chaleureux, de bonne humeur et avec une attitude positive globale peuvent améliorer l'impulsivité de leur enfant et l'aider à mieux respecter les règles.

À l'inverse, des enfants avec un tempérament plus difficile, qui pleure beaucoup ou font des colères par exemple peuvent décourager les parents et entretenir ce comportement.

Pourtant, il n'existe pas de bon ou de mauvais tempérament, puisque chaque type peut avoir ses forces à différents âges de la vie. Apprenez donc plutôt à respecter le tempérament de votre enfant et aidez-le à diminuer un trait plus difficile si vous le souhaitez.

En savoir plus : "Chacun son caractère, comprendre le tempérament de son enfant" de Helen F. Neville et Diane Clark Johnson, éditions Le Livre de Poche.