«Bombe», «requins volants», «Heil Hitler» : une nouvelle épidémie de tocs de langage chez les ados

L'ESSENTIEL Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) est une maladie neurologique à composante génétique caractérisée par des tics involontaires, soudains, brefs et intermittents, se traduisant par des mouvements (tics moteurs) ou des vocalisations (tics sonores).

Il s’ajoute fréquemment un ou plusieurs troubles du comportement.

Des psychiatres allemands viennent de signaler une augmentation troublante d’adolescents souffrant de tics de langage. Un "nouveau type de maladie", qu’ils attribuent au visionnage de la chaîne You tube Gewitter im Kopf ("Orage dans le cerveau"), spécialisée dans le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT).

Des symptômes étranges

Publiée dans la revue Brain, l'équipe rapporte avoir vu dernièrement un "nombre remarquablement élevé" de jeunes patients qui avaient été adressés à leur clinique spécialisée dans le traitement du syndrome de Gilles de la Tourette (SGT), à Hanovre. Si leurs symptômes faisaient effectivement penser à ceux du SGT, les malades ne correspondaient pas tout à fait au tableau clinique de cette maladie.

Tous présentaient d’abord des mouvements corporels et des tocs vocaux identiques, quelle que soit la langue dans laquelle ils les prononçaient. Les mots qui revenaient le plus dans leurs tocs de langage étaient : "frites", "bombe", "requins volants" et "Heil Hitler". Un autre aspect étrange de ces tocs de langage est que la voix des patients atteints devenait plus grave à chaque fois qu’ils se manifestaient, ce que l’on ne voit pas chez les patients atteints du syndrome de Gilles de la Tourette.

"Maladie sociogénique de masse (MSMI)"

Les psychiatres ont fini par faire le lien entre ces cas étranges et la chaîne You tube Gewitter im Kopf ("Orage dans le cerveau"), présentée par Jan Zimmermann. Lancée en 2019 et forte de plusieurs millions d’abonnés, elle montre comment les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette le vivent au quotidien.

"Nous avons ici identifié la première épidémie qui, contrairement à tous les épisodes précédemment rapportés, se propage uniquement via les réseaux sociaux. En conséquence, nous proposons pour la nommer le terme de "maladie sociogénique de masse (MSMI)", concluent les auteurs de l’étude.