Comment réagir si votre enfant vous surprend en train de faire l'amour ?

À tout âge, votre enfant peut surprendre ou entendre vos ébats sexuels, et bien sûr vous demander ce qu'il se passe. Pour certains, les gémissements peuvent être compris comme des cris de douleur, d'où l'importance de rassurer et d'expliquer à votre enfant selon son âge.

Rassurer sans rentrer dans les détails

Qu'il vous ait entendu et vous pose la question de ce qu'il se passait, ou qu'il vous surprenne lors de vos ébats, votre enfant risque très fortement de vous poser des questions sur ce qu'il se passe. Plutôt que de lui dire que cela ne le regarde pas, expliquez-lui tout simplement qu'il s'agit de câlins de grandes personnes qui s'aiment très fort par exemple.

Invitez-le ensuite à aller se recoucher, et s'il pose plus de questions, vous pouvez commencer à lui parler de sexualité avec des mots adaptés et compréhensibles pour lui. Lire par exemple ensemble des livres sur le sujet adapté à son âge peut aider à ce qu'il comprenne l'intimité et la notion de pudeur.

Que faire s’il pleure ?

Parfois, certains tout-petits peuvent se mettre à pleurer s'ils vous entendent ou vous surprennent. De leur point de vue, les gémissements peuvent être interprétés comme des cris de douleur, c'est pourquoi ils s'inquiètent et réagissent de cette façon.

À nouveau, n'hésitez pas à rassurer votre enfant en expliquant que vous ne souffrez pas mais qu'il s'agit d'un câlin et de caresses entre grandes personnes. Insistez bien sur le fait qu'il s'agit d'un comportement réservé aux adultes, surtout s'il en a vu plus que ce que vous pensiez et qu'il reproduit le comportement avec d'autres enfants.

En savoir plus : "Ma sexualité de 0 à 6 ans", de Jocelyne Robert et Jo-Anne Jacob, éditions L'Homme