Karine Le Marchand en fauteuil roulant  : qu'est-ce que l'hallux valgus ?

L'ESSENTIEL L’hallux valgus débute souvent entre 40 et 50 ans et touche majoritairement les femmes (90 à 95% des cas).

30 % de la population âgée et 2 % des enfants ont un hallux valgus en France.

Alors que le premier épisode de la saison 16 de "L’amour est dans le pré" a été diffusé lundi 30 août au soir sur M6, les téléspectateurs ont découvert avec stupéfaction que la présentatrice Karine Le Marchand était en fauteuil roulant. Rien de grave cependant, car la quinquagénaire souffre simplement, selon les sources de Gala, d’un hallux valgus, dont elle s’est faite opérer.

Pathologie la plus fréquente de l'avant-pied

L'hallux valgus est la pathologie la plus fréquente de l'avant-pied. Appelé aussi "oignon", elle consiste en une déviation vers l'extérieur de l'articulation du gros orteil. L'os appelé "premier métatarsien" se déplace à l'opposé du gros orteil vers l'intérieur du pied et l'articulation entre le métatarsien et la première phalange du gros orteil (articulation métatarso-phalangienne) devient très saillante, formant une bosse sur le bord interne de l'avant pied. Cette déviation du gros orteil entraîne donc une déformation de l'avant-pied et, par conséquent, des difficultés de chaussage.

On distingue 3 formes principales d’hallux valgus, qui interviennent à différents âges de la vie :

- l’hallux valgus congénital (dès la naissance) qui est souvent lié à des syndromes malformatifs.

- l’hallux valgus juvénile (durant l’enfance) qui touche très largement les femmes, avec des formes sévères et bilatérales (les deux pieds sont touchés).

- l’hallux valgus acquis (à partir de l’adolescence), d’origine multiple, qui est notamment lié à un chaussage mal adapté.

Troubles de l’équilibre

Si l'hallux valgus peut être indolore, il peut aussi s’aggraver avec le temps et devenir douloureux à la marche. "La gêne au chaussage constitue souvent la première difficulté rapportée par les patients. Cette pathologie peut aller jusqu’à entraîner des troubles de l’équilibre voire des chutes, notamment chez les personnes âgées. Elle peut aussi être responsable de la déformation des autres petits orteils à cause de la pression du gros orteil", explique le Dr Régis Gamain, chirurgien orthopédiste et traumatologue. "Il convient de consulter un chirurgien orthopédique dès que l’on observe une quelconque déformation", recommande-t-il.