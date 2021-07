Variant Delta : va-t-on vers de nouvelles restrictions ?

L'ESSENTIEL Le président de la République s’exprimera ce lundi 12 juillet à 20h.

Face à la progression du variant Delta, il pourrait annoncer de nouvelles restrictions.

Ce lundi 12 juillet à 20h, le Président de la République prendra la parole depuis l’Élysée. Pour l’instant, aucun détail n’a été donné sur le contenu de cette allocution. Mais compte tenu des dernières évolutions de la situation sanitaire, Emmanuel Macron abordera certainement plusieurs thématiques.

Le variant Delta représente 51,7% des nouveaux cas

Ces dernières semaines, le variant Delta a progressé très rapidement en France. Désormais, il représente 51,7% des nouveaux cas détectés dans l’hexagone. “Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente à cause du variant Delta qui est très contagieux, expliquait le ministre de la Santé Olivier Véran le dimanche 4 juillet dernier, lors d’un déplacement au festival Solidays organisé pour les soignants. L'exemple anglais montre qu'une quatrième vague est possible dès fin juillet”. Ainsi, Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles mesures sanitaires, pour freiner la propagation du variant.

L’extension du pass sanitaire

L’extension du pass sanitaire tout d’abord. Jusqu’à présent, il est nécessaire pour participer à des évènements sportifs, culturels ou festifs rassemblant plus de 1000 personnes et, depuis le 9 juillet dernier, pour entrer en boite de nuit. Son utilisation pourrait être étendue par le gouvernement à des activités plus courantes comme le cinéma, le restaurant ou le théâtre. Rien n’est acté mais toutes les pistes sont à l’étude. La fin de la gratuité des tests-PCR et antigéniques pourrait également être abordée.

La vaccination obligatoire

Autre question à trancher : la vaccination obligatoire pour les soignants. Actuellement le taux de vaccination des soignants est jugé trop faible par le gouvernement. Il n’est que de 57% dans les Ehpad et de 64% à l'hôpital, selon la Fédération hospitalière de France (FHF). L’objectif du ministre de la Santé est que 80% d’entre-eux soient vaccinés d’ici septembre. Il y a quelques semaines, la Haute Autorité de Santé s’est montrée favorable à la vaccination obligatoire des soignants. Sauf changement, cette mesure ne devrait pas concerner les autres citoyens : “Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner, avait affirmé Olivier Véran le 2 juillet dernier. Si ce débat vaut pour les soignants, il ne vaut pas pour la population générale”.

Des restrictions locales

En fonction de la progression du variant Delta sur le sol français, Emmanuel Macron pourrait opter pour des restrictions locales comme au Portugal. Le pays a récemment remis en place des mesures de couvre-feu dans plusieurs communes dont Lisbonne. Néanmoins, avec les vacances d’été, les déplacements ne devraient pas être limités dans l’Hexagone.

Actuellement, plus de 35 millions de personnes ont reçu une dose de vaccin. Parmi eux, 26 millions sont totalement vaccinés.