En 2100, les humains pourraient dépasser l’âge de 125 ans

L'ESSENTIEL Au cours du 21ème siècle, le record du monde de l’espérance de vie la plus longue devrait être battu.

Selon une nouvelle étude, l’âge de 124 ans devrait être facilement atteint, avec une probabilité de 99%.

Plus l’âge avance, plus les probabilités baissent : 68% d’atteindre 127 ans et seulement 13% d’atteindre 130 ans.

122 ans, c’est l’âge qu’avait la française Jeanne Calment lorsqu’elle est décédée en 1997. Il s’agit d’une véritable prouesse car, encore aujourd’hui, aucun autre humain n’a vécu aussi longtemps. Désormais, la personne vivante la plus âgée est Kane Tanaka, un japonais de 118 ans. Depuis plusieurs décennies, le nombre de personnes ayant dépassé l’âge de 100 ans augmente. Près d’un demi-million d’individus sont centenaires dans le monde. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Demographic Research, au cours du 21 ème siècle la probabilité de vivre jusqu’à plus de 110 ans devrait augmenter. D’ici 2100, d’après les prévisions des scientifiques, l’espérance de vie maximale pourrait aller jusqu’à 125 à 130 ans.

“ Nous estimons la durée de vie maximale qu’un individu pourra atteindre”

"Les gens sont fascinés par les records de l'humanité, qu'il s'agisse d'aller sur la lune, à la vitesse à laquelle un individu peut courir aux Jeux olympiques ou bien la durée de vie d’une personne, souligne Michael Pearce, l’auteur principal de cette étude. Avec ce travail, nous estimons la durée de vie maximale qu’un individu pourra atteindre durant notre siècle”. Pour cela, les chercheurs ont utilisé une modélisation statistique qui croisait plusieurs données - comme le vieillissement ou les perspectives de futures découvertes médicales et scientifiques - en le projetant sur le long terme ainsi qu’une base de données internationale sur la longévité. Ce dernier outil a été créé par un institut de recherche démographique et suit les centenaires de 10 pays européens, ainsi que du Canada, du Japon et des États-Unis. Ainsi, les chercheurs ont réussi à estimer la durée de vie humaine la plus longue, n'importe où dans le monde, d'ici l'an 2100. Selon eux, le record du monde détenu par Jeanne Calment sera donc certainement battu, avec une forte probabilité que l’espérance de vie maximal atteigne 125 ans voire 132 ans.

Une probabilité de 13% de vivre jusqu’à 130 ans au 21ème siècle

Dans le détail, selon les résultats des scientifiques, l’espérance de vie maximale va augmenter d’ici 2100. Il y aurait une forte probabilité - de l’ordre 99% - qu’une personne puisse vivre jusqu’à 124 ans. Ce pourcentage baisse à 68% de probabilité qu’une personne atteigne l’âge de 127 ans. Enfin, la probabilité qu’une personne vive jusqu’à 130 ans n’est plus que de 13%. Néanmoins, les auteurs jugent qu’il y a peu de chances qu’une personne atteigne l’âge de 135 ans d’ici 2100, mais ils n’excluent pas que cela puisse arriver au siècle suivant. Pour l’instant, les supercentenaires - c’est-à-dire les personnes de 110 ans et plus - restent des records et ne vont pas se généraliser d’ici la fin du siècle. "Peu importe l’âge, une fois que les individus dépassent 110 ans, ils meurent souvent de la même façon, souligne Adrian Raftery. Ils ont surmonté toutes les choses que la vie vous réserve, comme la maladie. Ils meurent pour des raisons différentes de ce qui affecte les plus jeunes”.

En France, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Ined), il y avait 21 000 centenaires en 2016 dans l’hexagone, soit près de vingt fois plus qu’en 1970. Si les tendances actuelles se prolongent, la France pourrait compter 270 000 centenaires en 2070, soit treize fois plus qu’aujourd’hui.